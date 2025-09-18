Un sismo de poca profundidad y magnitud 6.1 sacudió el viernes la provincia de Papúa Central, en el este de Indonesia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro se localizó a 28 kilómetros al sur de la ciudad de Nabire.

Mientras que el USGS informó de una magnitud de 6.1 y una profundidad de diez kilómetros, la agencia indonesia BMKG comunicó una magnitud de 6.6 y una profundidad de 24 kilómetros, y señaló varias réplicas de menor intensidad.

Lee también Sismo de 7.8 sacude las cosas del oriente de Rusia y genera alerta de tsunami

Indonesia sufre a menudo sismos debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, área que rodea la mayor parte de este océano con fuerte actividad sísmica.

En este mismo Cinturón de Fuego, el USGS también informó el viernes de un sismo de magnitud 7.8 frente a la península de Kamchatka, en el Extremo Oriente de Rusia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm