Giran orden de captura contra Hernán Bermúdez por crimen organizado, tráfico de armas y huachicol, tras su llegada a México

Sheinbaum recibe a Mark Carney, primer ministro de Canadá, en Palacio Nacional

Diputada de Morena Hilda Araceli Brown aparece en sanciones del Tesoro de EU; acusa infamia en su contra

Frontera con México está más segura que nunca, tenemos más muro y habrá cargos por terrorismo, advierte Patrulla Fronteriza

Trump sugiere revocar licencias de televisión que estén en su contra

Quitan a Alito Moreno Comisión de Marina en el Senado; no es una revancha, asegura Adán Augusto López

Beatriz Gutiérrez Müller pide investigar presunto amparo hecho a nombre de Andy y Bobby López Beltrán

Adán Augusto descarta parlamento abierto para reforma a Ley de Amparo

Lanzan “PRI: Crónica del Fin”, Salinas de Gortari, Peña Nieto y Elba Esther Gordillo participan en el documental

Nueva SCJN resuelve su primera declaratoria de inconstitucionalidad en favor de concubinas de militares

Fiscalía CDMX publica fotoboletines para identificar a dos víctimas de explosión de pipa en Puente de la Concordia

Diputada morenista Araceli Brown niega nexos con el crimen organizado; se dice víctima de infamias

Un sismo de poca profundidad y magnitud 6.1 sacudió el viernes la provincia de Papúa Central, en el este de , informó el (USGS).

El epicentro se localizó a 28 kilómetros al sur de la ciudad de Nabire.

Mientras que el USGS informó de una magnitud de 6.1 y una profundidad de diez kilómetros, la agencia indonesia BMKG comunicó una magnitud de 6.6 y una profundidad de 24 kilómetros, y señaló varias .

Indonesia sufre a menudo sismos debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, área que rodea la mayor parte de este océano con fuerte actividad sísmica.

En este mismo Cinturón de Fuego, el USGS también informó el viernes de un sismo de magnitud 7.8 frente a la península de Kamchatka, en el Extremo Oriente de Rusia.

