Un terremoto de magnitud 7.5 se sintió en el Paso de Drake, el mar más peligroso del mundo, reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

🇨🇱 | URGENTE: Amenaza de tsunami en Magallanes tras terremoto de magnitud 7,6. pic.twitter.com/x2F6u7e48N — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 22, 2025

El paso conecta el Atlántico con el Pacífico Sur. La Oficina de Meteorología de Australia descartó una alerta de tsunami por el sismo en el Paso de Drake.

En breve más información...

