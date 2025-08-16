Más Información

Un de magnitud 4.4 se registró este sábado en la región de Potosí, en el suroeste de , sin que por el momento se reporten víctimas ni daños materiales, informó el privado Observatorio San Calixto.

El sismo se produjo a las 4.08 hora local (8.08 GMT) y tuvo como epicentro la , según el observatorio que es la única institución sismológica en Bolivia.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 135.6 kilómetros, por lo que se considera intermedio.

La zona del temblor está a 111 kilómetros de la localidad de Villa Martín, a 112 kilómetros del pueblo de Pisiga, fronterizo con Chile, y a 121 kilómetros de Salinas de Garci Mendoza, detalló.

El informe del observatorio señala que debido a la profundidad, "es poco probable" que el sismo "sea sentido y cause daños en superficie".

Entre el jueves y viernes también se registraron tres sismos de magnitudes 3.0, 4.0 y 3.6, en la región sureña de Chuquisaca, donde está Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del órgano Judicial, sin reporte de daños, ni víctimas.

sg/mcc

