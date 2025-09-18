Más Información
Hernán Bermúdez Requena llega a México; el líder de "La Barredora" arriba al Aeropuerto de Tapachula, Chiapas
Amparos interpuestos para evitar detención de Andy buscan dañar y desacreditar a la 4T, a AMLO y a sus hijos: Sheinbaum
Quitan a Alito Moreno Comisión de Marina en el Senado; no es una revancha, asegura Adán Augusto López
Nueva SCJN resuelve su primera declaratoria de inconstitucionalidad en favor de concubinas de militares
Lanzan “PRI: Crónica del Fin”, Salinas de Gortari, Peña Nieto y Elba Esther Gordillo participan en el documental
Un terremoto de magnitud 7.8 sacudió las costas del oriente de Rusia, informó este jueves el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
El sismo se produjo en la región de Petropávlovsk-Kamchatska, a una profundidad de 10 km. Apenas la semana pasada, otro terremoto magnitud 7.4 se sintió en Kamchatska, frente a la costa de Rusia en el Pacífico.
Tras el movimiento telúrico de este jueves, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, en Hawái, emitió una alerta de tsunami.
ss