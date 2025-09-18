Un terremoto de magnitud 7.8 sacudió las costas del oriente de Rusia, informó este jueves el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El sismo se produjo en la región de Petropávlovsk-Kamchatska, a una profundidad de 10 km. Apenas la semana pasada, otro terremoto magnitud 7.4 se sintió en Kamchatska, frente a la costa de Rusia en el Pacífico.

Tras el movimiento telúrico de este jueves, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, en Hawái, emitió una alerta de tsunami.

