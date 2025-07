Potente terremoto en Kamchatka, Rusia: ¿Dónde siguen y dónde ya se levantaron las alertas de tsunami?

Un terremoto se produjo a las 8:25 a. m., hora de Japón, de magnitud 8.8 y una profundidad de aproximadamente 21 kilómetros (13 millas), según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Su epicentro se encontraba a unos 120 kilómetros (75 millas) de la ciudad rusa de Petropávlovsk-Kamchatski. Se produjeron múltiples réplicas de hasta 6.9 de magnitud.

En varios países se emitieron y otros ya levantaron alertas de tsunami. Una alerta implica la posibilidad de fuertes corrientes y olas peligrosas, así como inundaciones en playas o puertos. Se registró un tsunami de 3 a 4 metros (10 a 13 pies) de altura en Kamchatka, y olas de 60 centímetros (2 pies) en la isla de Hokkaido, en el norte de Japón. En el norte de California, Estados Unidos, las autoridades registraron olas de 1.1 metros (3.6 pies) en Crescent City.

El Centro de Alerta de Tsunamis de China ha levantado una alerta de tsunami para Shanghai y la costa de la cercana provincia de Zhejiang.

El centro había advertido previamente que olas de tsunami podrían afectar la región el miércoles por la noche.

Imagen de una zona inundada en Severo-Kurilsk, en la región de Sajalín, tras un terremoto que azotó el norte de Rusia, el 30 de julio. Foto: EFE

Alerta máxima en Chile por posible tsunami

Gran parte de la costa de Chile se encuentra en el nivel máximo de alerta. Gran parte de la Costa Oeste, que abarca California, Oregón, el estado de Washington y la provincia canadiense de Columbia Británica, continúa bajo alerta. Se han levantado o reducido las advertencias en Japón, Hawái y las zonas afectadas de Rusia.

“Recuerden que la primera ola no suele ser la más fuerte”, advirtió el presidente chileno Gabriel Boric en redes sociales. “Actuemos con calma y sigamos las instrucciones oficiales”.

Chile se encuentra entre los países más vulnerables a los terremotos y tsunamis posteriores, y los chilenos tienen recuerdos dolorosos de un terremoto de magnitud 8.8 en 2010 que mató a 525 personas, muchas de ellas en el tsunami que siguió.

Las autoridades de Colombia han ordenado el cierre completo y la evacuación de playas y zonas de marea baja a lo largo de la costa pacífica del país.

El tráfico marítimo también está restringido. Las autoridades indican que podrían producirse fuertes corrientes y tsunamis en dos estados costeros, incluido uno que limita con Ecuador.

Imagen tomada de un vídeo facilitado por el Centro Geofísico de la Academia de Ciencias de Rusia muestra una zona inundada en Severo-Kurilsk, región de Sajalín, Rusia. Foto: EFE

Amenaza de gran tsunami que afecte a EU "ha pasado por completo"

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, quien se encuentra en Chile para reunirse con funcionarios, dijo a los periodistas en la capital, Santiago, que la amenaza de un gran tsunami que afecte a Estados Unidos "ha pasado por completo".

"Estamos en muy buena forma ahora mismo", dijo la secretaria Noem, según un informe de la Casa Blanca. "Estábamos completamente desplegados y listos para responder si era necesario, pero agradecidos de no haber tenido que lidiar con la situación que podría haber sido esta".

Noem añadió que no ha podido hablar con el gobernador de California, Gavin Newsom, y agrega: "No he podido comunicarme con él, pero también lo haremos a lo largo del día".

Mientras, ciudad de California insta a la gente a mantenerse alejada de las playas. Crescent City ha observado docenas de tsunamis desde la década de 1930, incluido uno que mató a 11 personas y destruyó cientos de edificios en la ciudad en 1964.

Ese evento se considera el peor desastre de tsunami registrado en Estados Unidos. El centro de la ciudad fue reconstruido en su mayor parte y hoy en día, un recorrido a pie destaca las marcas de nivel del agua en los edificios supervivientes.

La imagen muestra una playa vacía en Shirahama, en la prefectura de Wakayama, en el oeste de Japón, tras la evacuación de los bañistas luego de que un potente sismo en el extremo oriental de Rusia provocó una alerta de tsunami, el 30 de julio de 2025. Foto: AP

Volcán ruso entra en erupción tras terremoto de 8.8

Mientras, el volcán Klyuchevskaya Sopka se encuentra a 4.750 metros (15.584 pies) al este de la región rusa de Kamchatka. Los observadores oyeron explosiones y observaron corrientes de lava en las laderas occidentales del volcán, según informó la rama de Kamchatka del servicio geofísico de la Academia de Ciencias de Rusia.

Los científicos llevaban tiempo anticipando la erupción, ya que el cráter del volcán se llenó de lava durante varias semanas y la montaña expulsó columnas de ceniza.

Descrita a veces como la "tierra de fuego y hielo", Kamchatka es una de las regiones volcánicas más activas del mundo. Cuenta con unos 300 volcanes, 29 de ellos aún activos, según el Observatorio de la Tierra de la NASA.

El Klyuchevskaya Sopka entró en erupción por última vez en 2023.

