Con las alertas sísmicas en el mundo o Early Earthquake Warning System (EEWS) se pueden salvar miles de vidas, coincidieron especialistas, que resaltaron aún más su importancia tras los sismos de este año, como el del 6 de febrero en Turquía y Siria que dejó más de 50 mil muertos. Otro más reciente fue el que azotó Marruecos el día 8 que suma más de 2 mil 900 decesos.

En Marruecos, los recuerdos de terremotos de la población son limitados, al igual que la preparación. Ahí no hay alertas sísmicas.

Wang Tun, director del Instituto de Cuidado de Vida, un laboratorio de reducción de desastres con sede en Chengdú, capital de Sichuan, China, dijo al Global Times que “con una alerta temprana de hasta 60 segundos, el número de muertos en un terremoto se puede reducir en 30%”.

En Turquía, la BBC reportó que el sistema de advertencia de sismos de Google no llegó a muchos turcos antes del temblor en febrero.

El 12 de mayo de 2008, un terremoto de magnitud 7.9 dejó más de 80 mil muertos o desaparecidos. Con un sistema de este tipo, en Beichuan, uno de los lugares más afectados, se le habrían concedido 31 segundos adicionales para “salvar vidas”, lo que implica que la muerte total podría reducirse entre 20 mil a 30 mil personas, mencionó Wang Tun.

Sin embargo, los sistemas no predicen los terremotos. La sismóloga Caroline Holden, radicada en Wellington, Nueva Zelanda, declaró al The New Zealand Herald: “No estamos prediciendo el terremoto, éste ya ocurrió”.

¿Cómo funcionan?

Unos sensores detectan cuando comienza el movimiento, lo que luego activa el sistema de alerta. Dependiendo de dónde establezca el umbral de vibración, se enviará una alerta a las personas que probablemente lo sientan.

Si está cerca de donde se sentiría más fuerte el temblor, es posible que reciba advertencia con cinco o 10 segundos de anticipación. Más lejos, donde se podría sentir el temblor más ligero, la alerta llegaría con entre 30 segundos y un minuto de anticipación, dijo el medio de Nueva Zelanda. Las alertas ayudan “a difundir información oportuna sobre riesgos de terremotos potencialmente catastróficos al público, a los administradores de emergencias y al sector privado para brindar tiempo suficiente para implementar medidas de emergencia automatizadas”, informó la UNESCO.

“El sistema se basa en tecnología de punta que utiliza un análisis telemétrico rápido de las ondas sísmicas iniciales generadas por un terremoto, detectadas a partir de una densa red de sensores sísmicos. En los últimos años, los EEWS se han desarrollado de forma independiente en pocos países (...) en California, Turquía, Italia, Canadá, República de Corea y China están en etapas de desarrollo o bajo aplicaciones restringidas”.

El periodista Paul Voosen escribió en Science que “los sistemas de alerta de terremoto establecidos proporcionan, en el mejor de los casos, uno o dos minutos de aviso”. Agregó que “aunque los sistemas de monitoreo existentes aún no pueden captar la señal en tiempo real, un descubrimiento apunta hacia un futuro en el que los residentes podrían retirarse a refugios seguros antes de los terremotos más catastróficos”.

Los mejores y otros en progreso

En Japón, que está situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, las advertencias se transmiten automáticamente a los teléfonos móviles, la televisión y la radio.

Tiene más de 4 mil sismómetros, muchos en el fondo del océano. Detectan los movimientos, calculan el epicentro y envían las advertencias. “La alerta temprana de terremotos tiene como objetivo mitigar los daños relacionados con los terremotos permitiendo contramedidas como reducir rápidamente la velocidad de los trenes, controlar los ascensores para evitar peligros y permitir que las personas se protejan rápidamente en diversos entornos como fábricas, oficinas, casas y cerca de acantilados”, reportó la Agencia Meteorológica de Japón. El sistema mide las ondas P (primarias, que constituyen las primeras evidencias de un terremoto) y ondas S (secundarias, las más destructivas). En el país también hay sistemas privados de alerta temprana, que funcionan en oficinas y fábricas.

En EU, el Servicio Geológico (USGS, por sus siglas en inglés) ha desarrollado un sistema de alerta llamado ShakeAlert, que detecta cuando se ha producido un terremoto significativo en California, Oregon y Washington y luego emite alertas por radio, televisión y celulares indicando que un fuerte temblor es inminente. En la mayoría de los casos, las alertas ofrecen sólo unos segundos de advertencia, pero ese tiempo puede ser extremadamente valioso, afirmó Ben van der Pluijm, profesor de geología de la Universidad de Michigan.

En China se han centrado en desarrollar tecnologías de alerta temprana y han establecido el sistema más grande del mundo, que tiene la velocidad más rápida y la mayor precisión. Cubre a 90% de la población en zonas propensas a terremotos, dijo Wang al Global Times.

Puede capturar señales sísmicas lo antes posible y proporcionar alertas tempranas difundidas a través de teléfonos móviles, televisión, radio y nuevos medios. Un total de 800 millones de televisores y teléfonos móviles han instalado la función de alerta temprana de terremotos. China es el tercer país, después de Japón y México, que cuenta con un nivel tan avanzado de capacidad de alerta de terremotos.

En Corea del Sur, la red de observación sísmica ha usado sismómetros ubicados a una distancia de 14 kilómetros entre sí. Además, el desarrollador de programas Guralp proporciona datos de baja latencia para un sistema de alerta temprana. También la red del proyecto Korail formada por la Autoridad de Redes de Corea, que se encarga del sistema de ferrocarriles, proporciona datos de baja latencia para un sistema de alerta temprana. Más de 100 acelerómetros y 65 digitalizadores se reparten en 34 estaciones en 320 kilómetros de vía.

En la Ciudad de México, el sonido de la alarma de advertencia de terremoto, que suena por los altavoces en el momento en que se detecta un gran temblor, se ha convertido en una parte normal de la vida en la capital. El sistema mexicano simplemente alerta por cada gran terremoto que detecta. Eso significa que en ocasiones alerta de unos que no suponen una amenaza real, recordó la agencia AP.

En Taiwán, el sistema a nivel regional y nacional es operado por la Oficina Meteorológica Central (CWB); la Universidad Nacional de Taiwán (NTU) administra un sistema híbrido (regional e in situ) y el Centro Nacional de Investigación en Ingeniería Sísmica (NCREE) está a cargo de un programa in situ.

Tanto el sistema CWB como el NTU son capaces de informar las advertencias dentro de los 20 segundos posteriores. El CWB se encarga de proporcionar alertas de terremotos en Taiwán a través de mensajes de texto a través de teléfonos móviles, TV y sistema de transmisión directa a las escuelas y proporciona alarmas de terremotos al público en general desde 2016. El sistema NTU también puede generar mapas de sacudidas casi en tiempo real para fines de respuesta rápida. El sistema NCREE consta de aproximadamente 98 estaciones y puede proporcionar un tiempo de anticipación de varios segundos en el área cercana al epicentro. El sistema NCREE también puede recibir mensajes de alerta regionales de CWB para advertir a las zonas alejadas del epicentro. En unos casos, además de un tono audible, la advertencia funciona encendiendo luces LED para avisar a estudiantes.

En Turquía hay proyectos para un sistema nacional. Uno se desarrolla en la Universidad Dokuz Eylul.

En Italia y Grecia un sistema público de alerta temprana de terremotos podría dar a la gente un aviso vital segundos antes de un terremoto importante, según un estudio dirigido por investigadores de la University College de Londres (UCL).

En Rumania, un sistema es manejado por el Instituto Nacional para la Física de la Tierra, que opera el gobierno, mide las ondas P y alerta a las instalaciones nucleares. Además, protege el Basarab, uno de los mayores puentes colgantes en Europa.

La UNESCO dijo que “ha sido muy activa en promoción de la cooperación internacional, el intercambio de conocimientos científicos y la creación de capacidades para el desarrollo y la implementación de sistemas de alerta temprana contra riesgos geológicos, incluidos los sistemas de alerta temprana de terremotos”.

Entre los retos, la sicóloga social de la Universidad de Massey, Lauren Vinnell, dijo al The New Zealand Herald está la confianza del público. Agregó que la gente debe comprender que un sistema de alerta temprana no sería preciso todo el tiempo: podría haber falsas alarmas o incluso podría pasar por alto terremotos. Vinnell dijo que explicarlos cuando sucedan será crucial para mantener la confianza de la gente en el sistema. Añadió que “si las personas ya saben qué deben hacer para protegerse en caso de un terremoto, ya sea que haya una advertencia o no, y si han practicado ese comportamiento, eso les ahorrará tiempo cuando procesen esa alerta”.

Wendy Bohon, geóloga sísmica que trabaja como estratega de comunicaciones en el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en Maryland, declaró a NBC que “una de las formas más importantes de prepararse para un terremoto es ser consciente de los riesgos (...) Tenemos que asegurarnos de que la gente sepa qué hacer. Tenemos que asegurarnos de que nuestras ciudades sean capaces de ser resilientes frente a esos peligros para que no sólo sobrevivamos al terremoto, sino que podamos sobrevivir después”.

El estudio de la UCL coincidió y remarcó que “los sistemas de alerta temprana de terremotos por sí solos no son suficientes para minimizar los daños.

“Los códigos y normas de construcción utilizados para puentes, vías férreas y otras infraestructuras deben tener cláusulas resistentes a los terremotos para garantizar que sean lo suficientemente resistentes como para resistir las sacudidas. El éxito de un sistema también dependería de que se eduque a las personas sobre qué medidas tomar si reciben una advertencia”.