El patético caso de Alito Moreno

Francamente, no creo que Jorge Álvarez Máynez sea un prodigio político, ni mucho menos un simple fenómeno del marketing: pudo ser cualquiera y los genios de la creatividad en Movimiento Ciudadano hubieran logrado algo similar. Jorge nunca ha tenido ni brillo, mucho menos carisma, pero cuando millones de dólares se canalizan de la forma correcta, pueden hacer milagros.

Por el otro lado, Alito Moreno preferirá guardarse millones de dólares en alguno de sus asquerosos bolsillos, es uno de los peores políticos en este país. Si uno busca el término de “cochupo” debería estar su foto para ilustrar a la más baja corrupción del país.

Alito no es ningún genio, no se pinta como un gran estratega ni es de esos mafiosos que dan miedo o que imponen o que recuerden al viejo priato con esos personajes sibilinos. No, el tipo es extremadamente transparente: un polítiquillo gandalla, producto del patetismo en la política tan degradada de nuestros tiempos.

Los norteamericanos llaman “attention whore” a una persona que rutinariamente busca atención a través de tácticas inapropiadas y provocación. Por ejemplo: alguien que sin ser el protagonista de una elección presidencial llama a otro a declinar, mostrándose desesperado, ofreciendo mentiras y afectando a la candidata para la que debería estar trabajando... Un Alito, pues.

Pero todavía más patético que Alito, resulta la anquilosada y rancia clase política que le hace el juego; miopes de la realidad actual que colocan en la discusión pública algo que saben no pasará: ¡Nadie va a declinar a 15 de días de las elecciones!, ¿no deberían ayudar a Xóchitl Gálvez en lugar de venderla, ya desde hoy, como una perdedora?, ¿no deberían dejar de buscar pretextos para la derrota y sumar adeptos para su lucha?

Pongamos las cosas en justa dimensión: Si Xóchitl Gálvez pierde frente a Claudia Sheinbaum por unos 3 o 4 puntos y Álvarez Máynez ronda menos de los 5 puntos totales en la elección, el juego de Alito, Marko Cortés, Jesús Zambrano y demás vestigios políticos tendrá algún sentido, podrán gritarle a Maynez palero, esquirol, vende patrias y demás linduras.

Sin embargo, si la derrota es mucho mayor y Máynez ronda o supera los 10 puntos, quedarán, simplemente como lo que son: patéticos políticos.

Y si Xóchitl Gálvez ganara, no había ninguna necesidad de armar conflictos con el tercer lugar y tampoco le deberá nada a los políticos que la estorbaron desde el principio.

Nos quedan unos días para contrastar la realidad con las expectativas y muchos van a terminar tragando sapos.

De Colofón.- Agustín Basave ha sido un buen mentor de Luis Donaldo Colosio Riojas: se nota la moderación y la madurez que inculca su maestro. Me parece el único tipo congruente y claro con su propuesta: Un acuerdo entre la oposición para buscar el bien del país.

Lástima que en estos tiempos algo tan sencillo no pueda comprenderse correctamente. Lástima que en estos tiempos no esté de moda buscar el bien del país sino hacer más y más ruido.

Ya veremos si se mantiene en la congruencia o le termina por ganar el intenso glamour del Senado.

Pero, aunque ya casi es día de ir a votar, todavía faltan ¡4 meses, 14 días! Para que se termine el sexenio.

Postdata.- Hace más de 10 años se aprobó el uso legal de la marihuana en Uruguay. Rápidamente decenas de naciones siguieron su ejemplo y cambiaron el esquema de prohibición por una visión de salud y mercado. En México, el tema sigue siendo un tabú; ojalá que en el debate del domingo el tema se ponga sobre la mesa. La mayoría de los mexicanos estamos hartos de poner los muertos y la violencia mientras en otros países el mercado de las drogas recreativas genera empleos, millones de dólares en fortunas e impuestos.