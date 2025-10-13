Más Información

Sheinbaum inicia en Querétaro segundo día de recorrido tras lluvias; “hay presupuesto para apoyar a familias”, afirma

Sheinbaum inicia en Querétaro segundo día de recorrido tras lluvias; “hay presupuesto para apoyar a familias”, afirma

Bienestar inicia censo casa por casa en estados afectados por las lluvias; alistan primeros apoyos para limpieza y reconstrucción

Bienestar inicia censo casa por casa en estados afectados por las lluvias; alistan primeros apoyos para limpieza y reconstrucción

En México, boom de menores detenidos por vender droga para cárteles

En México, boom de menores detenidos por vender droga para cárteles

Detienen a "niño sicario"; lo ligan a banda dedicada al secuestro en Tabasco

Detienen a "niño sicario"; lo ligan a banda dedicada al secuestro en Tabasco

Usuarios reportan falla en app de BBVA; banco ya trabaja en solucionar el problema

Usuarios reportan falla en app de BBVA; banco ya trabaja en solucionar el problema

Van 64 fallecidos por lluvias, reporta Protección civil; hay más de 65 personas no localizadas

Van 64 fallecidos por lluvias, reporta Protección civil; hay más de 65 personas no localizadas

Sheinbaum responde a quienes dicen “disfruten lo votado” a damnificados por lluvias; llama a Salinas Pliego a pagar impuestos

Sheinbaum responde a quienes dicen “disfruten lo votado” a damnificados por lluvias; llama a Salinas Pliego a pagar impuestos

“Maté a mi mejor amigo por lealtad al cártel”, testimonio del reclutamiento infantil en el narco

“Maté a mi mejor amigo por lealtad al cártel”, testimonio del reclutamiento infantil en el narco

Para enero, ya no se deben vender animales en el Mercado Sonora: alcaldesa

Para enero, ya no se deben vender animales en el Mercado Sonora: alcaldesa

Aduanas desarrolla app para detectar huachicol fiscal; permitirá rastrear ruta de combustibles en todo el país, explica

Aduanas desarrolla app para detectar huachicol fiscal; permitirá rastrear ruta de combustibles en todo el país, explica

Rescatan vía aérea a los primeros 20 maestros varados en la Huasteca veracruzana; continúan labores para evacuar a 20 más

Rescatan vía aérea a los primeros 20 maestros varados en la Huasteca veracruzana; continúan labores para evacuar a 20 más

Defensa y Marina ayudan a damnificados por lluvias en 5 estados; despliegan más de 7 mil y 3 mil 300 efectivos

Defensa y Marina ayudan a damnificados por lluvias en 5 estados; despliegan más de 7 mil y 3 mil 300 efectivos

MIAMI — La tormenta tropical Lorenzo se fortaleció ligeramente el lunes en el , pero aún no representa una amenaza para tierra, informaron los meteorólogos.

La tormenta se encontraba unos mil 895 kilómetros (mil 180 millas) al oeste de las islas de Cabo Verde y tenía vientos máximos sostenidos de 85 km/h (50 mph), informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en . El meteoro se desplaza en dirección noroeste a 19 km/h (12 mph).

No había alertas ni advertencias costeras en efecto.

Lee también

Se esperaba que la tormenta girara hacia el norte el martes, con una posible intensificación gradual a mediados de la semana, según los expertos. La trayectoria pronosticada hasta el sábado muestra que Lorenzo permanecerá en el océano y lejos de tierra.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit anuncia fechas de entrega de Viviendas del Bienestar. ¿Dónde y cuándo. Foto: Canva / Infonavit / Secretaria de Bienestar

Infonavit anuncia fechas de entrega de Viviendas del Bienestar. ¿Dónde y cuándo?

INAPAM ¿Qué adultos mayores NO recibirán aguinaldo 2025 de 3 mil pesos. Foto: Canva / INAPAM

INAPAM: ¿Qué adultos mayores NO recibirán aguinaldo de 3 mil pesos?

Ciudadanía por Naturalización: iStock/ Liudmila Chernetska

¿A qué edad eres elegible para tramitar la ciudadanía de Estados Unidos? Esto debes saber

Visa americana/ iStock/Patrick Gross

¡Prepárate! Requisitos para cruzar la frontera terrestre de Estados Unidos en diciembre

Washington, D.C./ iStock/f11photo

Viaje a Washington DC: ¿Qué atracciones están abiertas durante el cierre de gobierno de Estados Unidos?