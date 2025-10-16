Más Información

Washington. El Gobierno de continuará paralizado al menos hasta el lunes próximo, luego del fracaso este jueves de una ley presupuestaria que desbloquee por falta de acuerdo entre republicanos y demócratas en el Senado, en receso durante el fin de semana.

La propuesta republicana para financiar la Administración hasta noviembre, que necesitaba un mínimo de 60 votos para salir adelante, fue rechazada en una décima ronda por 51 votos a favor y 45 en contra.

Los republicanos ocupan 53 asientos en la Cámara Alta, por lo que necesitan el voto favorable de al menos siete demócratas.

La votación se mantuvo en su gran mayoría alineada a las posiciones de cada partido, con la excepción - como en otras ocasiones - de los senadores demócratas , de Pensilvania, y Catherine Cortez Masto, de Nevada, que dieron el sí, junto al senador independiente de Maine, Angus King.

El senador republicano Rand Paul, de Kentucky, votó en contra de la propuesta aprobada por la , también de mayoría republicana, que mantendría abierto el Gobierno hasta el 21 de noviembre y daría oportunidad a los legisladores de negociar un nuevo paquete presupuestario para el año fiscal 2026.

Tanto republicanos como demócratas se culpan por el cierre del Gobierno estadounidense, que lleva paralizado más de dos semanas, desde el 1 de octubre pasado, y ha dejado a miles de trabajadores públicos sin salario y obligado a suspender las funciones no esenciales de varias agencias gubernamentales.

El principal escollo de las negociaciones y la principal causa del bloqueo ha sido la extensión de los subsidios del programa sanitario "Obamacare", que expiran a fines de año.

Los demócratas quieren extenderlos y los republicanos les acusan de querer beneficiar a , algo que la oposición niega.

Los estadounidenses han mostrado su descontento por la paralización del Gobierno federal, pero permanecen divididos a la hora de determinar responsables.

Según una encuesta reciente de la AP-NORC, el 48 % atribuye gran parte de la responsabilidad del bloqueo legislativo al presidente y el 45% a los republicanos del Congreso, en comparación con el 40 % que opina lo mismo de los demócratas.

A pesar de eso, el índice de favorabilidad del se sitúa en el 32% y el del Partido Republicano en el 40%, prácticamente sin cambios respecto a un sondeo de la AP-NORC de septiembre.

TEMAS RELACIONADOS

