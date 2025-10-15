Más Información

Washington. La Casa Blanca anunció el miércoles que probablemente despida al menos a 10 mil empleados federales durante el cierre del gobierno de Estados Unidos, mientras el presidente republicano Donald Trump intensifica la presión sobre los demócratas.

El cierre gubernamental entró en su tercera semana, con el Congreso estancado en un enfrentamiento sobre el presupuesto y con Trump cumpliendo sus amenazas de recortar la plantilla como respuesta.

"Creo que probablemente acabaremos superando los 10 mil", dijo el jefe de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, en una entrevista en el programa The Charlie Kirk Show cuando se le preguntó cuántos despidos habría.

"Queremos ser muy agresivos en la medida de lo posible para reducir la burocracia", agregó.

Documentos judiciales presentados por el Departamento de Justicia revelaron que el viernes fueron despedidos más de cuatro mil empleados. Los departamentos más afectados fueron Tesoro, Salud, Educación y Vivienda.

Trump ya había advertido que la continua negativa de los demócratas a apoyar una resolución aprobada por la Cámara de Representantes para prorrogar el presupuesto actual hasta finales de noviembre resultaría en despidos masivos.

