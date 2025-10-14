Más Información

Cárteles mexicanos ponen precio a agentes del ICE; hasta 50 mil dólares por asesinarlos, advierte Departamento de Seguridad de EU

Cárteles mexicanos ponen precio a agentes del ICE; hasta 50 mil dólares por asesinarlos, advierte Departamento de Seguridad de EU

Morena prevé avalar reserva para “matizar” retroactividad; etapas pendientes de juicios se sujetarán a nueva reforma

Morena prevé avalar reserva para “matizar” retroactividad; etapas pendientes de juicios se sujetarán a nueva reforma

Senado acuerda desaparecer fideicomiso de más de mil millones de pesos; recursos serán devueltos al gobierno federal

Senado acuerda desaparecer fideicomiso de más de mil millones de pesos; recursos serán devueltos al gobierno federal

Sicario de abogado David Cohen dice que le ofrecieron 50 mil pesos por el trabajo; lo cobraría después de asesinarlo

Sicario de abogado David Cohen dice que le ofrecieron 50 mil pesos por el trabajo; lo cobraría después de asesinarlo

"No está bien eso", dice Sheinbaum sobre supuestas despensas de cárteles para damnificados; no hay certeza de videos, dice

"No está bien eso", dice Sheinbaum sobre supuestas despensas de cárteles para damnificados; no hay certeza de videos, dice

Pleno del Senado ratifica a Roberto Velasco como subsecretario para América del Norte

Pleno del Senado ratifica a Roberto Velasco como subsecretario para América del Norte

Arranca Campaña Invernal de Vacunación 2025-2026; vacunas actualizadas contra Covid-19 de Moderna estarán disponibles

Arranca Campaña Invernal de Vacunación 2025-2026; vacunas actualizadas contra Covid-19 de Moderna estarán disponibles

Buscan que este fin de semana se entregue primer apoyo a damnificados; censo ya inició

Buscan que este fin de semana se entregue primer apoyo a damnificados; censo ya inició

En dos sexenios secaron gasto para prevenir inundaciones; baja viene desde desde Peña

En dos sexenios secaron gasto para prevenir inundaciones; baja viene desde desde Peña

CFE: Se ha restablecido 91% de la electricidad en estados afectados por lluvias; destaca suministro a hospitales

CFE: Se ha restablecido 91% de la electricidad en estados afectados por lluvias; destaca suministro a hospitales

Es una situación de “terror”, asegura mamá de Carlos Emilio, duranguense que desapareció tras ir al baño de un bar de Mazatlán

Es una situación de “terror”, asegura mamá de Carlos Emilio, duranguense que desapareció tras ir al baño de un bar de Mazatlán

Ataque a personal de Fiscalía de Michoacán, en Uruapan, deja un elemento y un delincuente lesionados

Ataque a personal de Fiscalía de Michoacán, en Uruapan, deja un elemento y un delincuente lesionados

Washington.- El Senado de Estados Unidos fracasó este martes por octava vez consecutiva en su intento de aprobar una resolución temporal de financiación que pusiera fin al cierre parcial del gobierno federal, que ya se extiende por 14 días.

La votación realizada esta tarde en Washington resultó en 49 votos a favor y 45 en contra, sin alcanzar los 60 necesarios para avanzar.

La propuesta republicana rechazada había sido aprobada por la Cámara de Representantes y buscaba financiar al gobierno hasta el 21 de noviembre. Sin embargo, los demócratas votaron en bloque en contra ante la ausencia de acuerdos para garantizar e incluir la extensión permanente de créditos para la seguridad sanitaria y el programa Obamacare, que vence este año.

Por su parte, los republicanos se oponen a vincular la financiación del gobierno con estos subsidios, argumentando sin pruebas que este programa beneficia a migrantes indocumentados.

Seis senadores no votaron, incluido el senador John Fetterman de Pensilvania, uno de los tres demócratas que apoyaron el proyecto de ley respaldado por el Partido Republicano en votaciones recientes.

La derrota de la moción de procedimiento significa que el cierre durará al menos un día más. Aún no está claro cuándo el Senado podría intentar avanzar de nuevo con el proyecto de ley.

El presidente, Donald Trump, ha intensificado la presión al anunciar que el viernes revelará una lista de programas federales que su administración planea eliminar permanentemente.

La Administración Trump también ha dicho en conjunto con los líderes de la Cámara Alta que este podría ser el cierre de Gobierno "más largo de la historia", culpando a la oposición.

Durante el cierre se han registrado 4.100 despidos en diferentes dependencias federales como el Departamento de Justicia y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Únete a nuestro canal

mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit 'Remate' 2025 Cómo revisar el catálogo oficial de viviendas disponibles en tu estado (Paso a paso). Foto: Canva / Infonavit

Infonavit 'Remate' 2025: Cómo revisar el catálogo oficial de viviendas disponibles en tu estado (Paso a paso)

Aumenta la luz en noviembre 2025: CFE revela quiénes pagarán más por el nuevo ajuste. Foto: Canva / CFE

Aumenta la luz en noviembre 2025: CFE revela quiénes pagarán más por el nuevo ajuste

Aguinaldo de 30 días: cuándo entra en vigor la nueva ley y cuánto te tocaría cobrar. Foto: Adobe

Aguinaldo de 30 días: cuándo entra en vigor la nueva ley y cuánto te tocaría cobrar

Visa americana. Foto: iStock

¡Citas hasta 2027! Vuelven los retrasos en el trámite de visa americana de turista

UNAM Los Ángeles iStock/nemchinowa

UNAM Los Ángeles abre al público curso para mejorar la pronunciación del inglés: Costos y requisitos