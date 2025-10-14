Más Información
Los funcionarios del condado de Los Ángeles aprobaron por votación declarar un estado de emergencia que les otorga el poder de brindar asistencia a los residentes que hayan resultado afectados financieramente por las actuales redadas de inmigración del gobierno federal.
La medida permite a la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles proporcionar alivio de alquiler para los inquilinos que se han atrasado como resultado de la batida federal contra los inmigrantes. Un estado de emergencia local también puede canalizar dinero estatal para asistencia legal y otros servicios.
La medida se produce después de que el gobierno del presidente Donald Trump intensificara las redadas de inmigración en el condado de Los Ángeles a mediados de año.
