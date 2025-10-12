Más Información

Suman 48 muertos y miles de damnificados por lluvias

“Este premio es un impulso para conquistar la libertad”: María Corina, tras ganar el Nobel de la Paz

Primer informe de actividades de Clara Brugada; sigue aquí el minuto a minuto

Comité de Emergencia en sesión permanente por lluvias, informa Sheinbaum; continúa apoyo a damnificados

De los foros a los ataques: el discurso incel prende alarmas en México

"No vamos a dejar a nadie desamparado"; Sheinbaum visita Puebla, Veracruz e Hidalgo, entidades afectadas por lluvias

Violencia en Guanajuato; asesinan al diseñador Edgar Molina y a un agente de la GN en ataques separados

Drones con explosivos y minas artesanales; “una práctica que vino para quedarse”, advierte jefe Antibombas de Michoacán

Migrante cubano enfermo por gusano barrenador pide ayuda a Sheinbaum; busca permiso para llegar a CDMX

Lex Ashton en prisión preventiva tras aplazarse audiencia; un juez definirá su situación jurídica el 16 de octubre

László Krasznahorkai: lirismo de ruina

"Manipular por motivos racistas es un mecanismo de proyectos políticos": Francisco Bethencourt

Una tormenta avanzaba por la costa este de Estados Unidos el domingo, con Nueva Jersey declarando estado de emergencia y algunos aeropuertos publicando retrasos y cancelaciones en anticipación a las inundaciones costeras y fuertes vientos, mientras otro sistema de golpeaba más al sur con e inundaciones.

“Los mayores efectos van a ser el potencial de inundaciones costeras, especialmente para las áreas desde el noreste de hacia el norte hasta gran parte de la costa de Nueva Jersey”, dijo el meteorólogo Bob Oravec, del Servicio Meteorológico Nacional en College Park, Maryland.

También se pronosticaron lluvias intensas para el sureste de Nueva Inglaterra, el área de la ciudad de Nueva York, y algunas ya han caído en secciones costeras de , comentó Oravec.

En los Outer Banks de Carolina del Norte, un área que ha visto daños significativos por tormentas esta temporada, el comenzaba a cruzar la Carretera 12 en un motel cerca de Buxton, informó la policía del condado Dare el domingo. La oficina instó a los viajeros a ser cautelosos y alertó a los propietarios de viviendas a medida que se acercaba la marea alta.

Todo Nueva Jersey está en emergencia desde anoche. Se espera que el aviso dure hasta el lunes, autorizando la activación del personal de del estado según sea necesario.

Se pronostica que partes del estado experimenten inundaciones costeras de moderadas a graves, inundaciones repentinas en el interior, vientos de hasta 97 km/h (60 mph), hasta 13 centímetros (5 pulgadas) de lluvia y oleaje alto, lo que podría causar en las playas. Algunos voluntarios estaban colocando sacos de arena en las playas.

El Servicio Meteorológico Nacional colocó a la ciudad de Nueva York, y el sur del condado Westchester bajo advertencia de inundación costera y aviso de viento, al menos hasta la tarde del lunes. Las áreas costeras de los suburbios de Long Island podrían ver inundaciones, con hasta 8 cm (3 pulgadas) de lluvia y vientos fuertes esperados, según el .

El domingo por la mañana ya se registraban ráfagas de viento de más de 48 km/h (30 mph) en la región.

Las empresas de en el área han añadido más de mil 600 trabajadores para responder a la tormenta.

“Con advertencias de vientos fuertes y riesgos de inundación, mantenerse alerta, vigilante y tomar medidas para prepararse es crucial para la seguridad de todos”, dijo la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, en un comunicado.

Se anunciaron algunos retrasos y cancelaciones de vuelos en aeropuertos desde . hasta Boston.

Se espera que el sistema del noreste salga de la región para la noche del lunes.

También el domingo, las advertencias de vientos fuertes permanecieron en efecto en partes de , mientras los remanentes del tifón Halong continuaban moviéndose por la costa oeste del estado. La tormenta se estaba desplazando más al este de lo previsto anteriormente, empujando los vientos más fuertes hacia el interior y reduciendo el riesgo de niveles de agua récord en el Norton Sound, según el .

