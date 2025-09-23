Más Información

Intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha deja dos escoltas lesionados; ella resulta ilesa

Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez por asociación delictuosa, secuestro y extorsión

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Adán Augusto dice que "no hará caso a mafufadas" tras acusación de Alito Moreno ante la DEA y el FBI

Luisa Alcalde y Alito Moreno intercambian dimes tras denuncia contra el “Cártel de Macuspana”

Tras polémica de Hugo Aguilar por tener casi 60 asesores, ministro presidente anuncia recorte del 40% de su personal

En el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México preparan para .

En un trabajo conjunto entre colectivos de personas con discapacidad y autoridades del C5, se busca facilitar el , que los botones de auxilio estén a una altura adecuada y que los tótems cuenten con sistemas de comunicación para toda persona.

Autoridades del C5 informaron que también se elaborará un registro especial para las personas con capacidades diferentes que llamen al número de emergencia 911.

Salvador Guerrero indicó que se trabaja para contar con personal capacitado para atender a personas con discapacidad Foto: Especial
El coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés indicó que se trabaja para contar con personal capacitado para atender a personas con discapacidad a través de sistemas de comunicación accesibles, con intérpretes, textos en tiempo real y señalización táctil así como auditiva.

“En la capital nacional, de acuerdo con datos del INEGI, más de 730 mil personas viven con alguna discapacidad o limitación, por lo que debemos garantizar que los servicios de emergencia estén a su alcance y sean accesibles", dijo Guerrero Chiprés, durante la reunión de trabajo para ampliar los servicio inclusivos.

