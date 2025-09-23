En el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México preparan ampliar la atención a emergencias para personas con discapacidad.

En un trabajo conjunto entre colectivos de personas con discapacidad y autoridades del C5, se busca facilitar el acceso a la alerta sísmica, que los botones de auxilio estén a una altura adecuada y que los tótems cuenten con sistemas de comunicación para toda persona.

Autoridades del C5 informaron que también se elaborará un registro especial para las personas con capacidades diferentes que llamen al número de emergencia 911.

Salvador Guerrero indicó que se trabaja para contar con personal capacitado para atender a personas con discapacidad Foto: Especial

El coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés indicó que se trabaja para contar con personal capacitado para atender a personas con discapacidad a través de sistemas de comunicación accesibles, con intérpretes, textos en tiempo real y señalización táctil así como auditiva.

“En la capital nacional, de acuerdo con datos del INEGI, más de 730 mil personas viven con alguna discapacidad o limitación, por lo que debemos garantizar que los servicios de emergencia estén a su alcance y sean accesibles", dijo Guerrero Chiprés, durante la reunión de trabajo para ampliar los servicio inclusivos.

