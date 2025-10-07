La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se prevé que esta tarde el huracán “Priscilla” se intensifique a categoría 3 y que continuará desplazándose en paralelo a la costa occidental de Baja California Sur.

En sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal destacó que autoridades de los tres órdenes de gobierno están coordinados y preparados en Los Cabos, donde se pronostican fuertes lluvias.

“Se prevé que esta tarde el huracán Priscilla se intensifique a categoría 3; continuará desplazándose en paralelo a la costa occidental de Baja California Sur.

“Autoridades de los tres órdenes de gobierno estamos coordinados y preparados en Los Cabos, donde se pronostican fuertes lluvias. Seguimos informando”, señaló.

Huracán "Priscila" se podría intensificar a categoría 3. Foto: captura de pantalla

Gobierno Federal despliega Misión Eco en Baja California Sur

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), desplegó una Misión de Enlace y Coordinación (ECO) en Baja California Sur.

Esto con el propósito de reforzar las acciones preventivas y de preparación junto con autoridades de los tres órdenes de gobierno, ante los efectos del huracán "Priscilla", categoría 2.

La CNPC indicó que, durante la madrugada de este martes, Priscilla se intensificó a huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson.

Detalló que a las 06:00 horas (tiempo del centro de México), su centro se localizó aproximadamente al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

La CNPC señaló que el fenómeno generará lluvias intensas en el sur de Baja California Sur, el centro y sur de Sinaloa, y el norte y centro de Nayarit.

Así como vientos fuertes y oleaje elevado en zonas costeras del Pacífico, también se mantiene zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, en Baja California Sur.

El Organismo exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y a seguir las recomendaciones de las autoridades de protección civil locales.

kicp/apr