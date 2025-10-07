La mañanera de Sheinbaum, 7 de octubre, minuto a minuto

Más Información
Sigue lo más relevante de la conferencia matutina de la Presidenta de México.
Nación 07:48 AM
Rosa Icela Rodríguez Velázquez expone las actividades que ha realizado el gobierno federal.
Nación 07:40 AM
Sobre los delitos de alto impacto, Marcela Figueroa destaca que también se observa una disminución de 46%, siendo también el más bajo en los últimos ocho años.
Destaca las denuncias al número 089, para reportar extorsiones e indica que desde que se implementó la estrategia se han recibido 59 mil 283 llamadas, es decir, han aumentado las denuncias de este delito un 85%.
Nación 07:32 AM
La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, destaca una disminución del 32% de homicidios dolosos, de septiembre del 2024 a septiembre del 2025.
Señala que se registraron 27 homicidios dolosos diarios y que es el índice más bajo en los últimos 9 años.
Menciona que en primer lugar con la mayor taza de homicidios es en Guanajuato y en el mes de septiembre, Baja California.
Nación 07:29 AM
Inicia conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.
