La mañanera de Sheinbaum, 7 de octubre, minuto a minuto

Sobre los delitos de alto impacto, Marcela Figueroa destaca que también se observa una disminución de 46%, siendo también el más bajo en los últimos ocho años.

Destaca las denuncias al número 089, para reportar extorsiones e indica que desde que se implementó la estrategia se han recibido 59 mil 283 llamadas, es decir, han aumentado las denuncias de este delito un 85%.



