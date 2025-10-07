Más Información

Empresas sancionadas por EU proveen a gobiernos de Sinaloa, Sonora, BCS… y a "Los Chapitos"

Empresas sancionadas por EU proveen a gobiernos de Sinaloa, Sonora, BCS… y a "Los Chapitos"

La mañanera de Sheinbaum, 7 de octubre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 7 de octubre, minuto a minuto

Cártel de Sinaloa, más golpeado por Estados Unidos

Cártel de Sinaloa, más golpeado por Estados Unidos

Salen de Israel mexicanos detenidos que llevaban ayuda a Gaza; los trasladan a Jordania para su repatriación

Salen de Israel mexicanos detenidos que llevaban ayuda a Gaza; los trasladan a Jordania para su repatriación

México, en el top de cirugías estéticas en menores; urgen cerrar vacíos legales

México, en el top de cirugías estéticas en menores; urgen cerrar vacíos legales

UNAM aclara que camión del Ejército en CU ingresó por “equivocación”; dio una vuelta incorrecta, señala

UNAM aclara que camión del Ejército en CU ingresó por “equivocación”; dio una vuelta incorrecta, señala

Sigue lo más relevante de la conferencia matutina de la Presidenta de México.

Nación 07:48 AM

Rosa Icela Rodríguez Velázquez expone las actividades que ha realizado el gobierno federal. 

Nación 07:40 AM

Sobre los delitos de alto impacto, Marcela Figueroa destaca que también se observa una disminución de 46%, siendo también el más bajo en los últimos ocho años. 

Destaca las denuncias al número 089, para reportar extorsiones e indica que desde que se implementó la estrategia se han recibido 59 mil 283 llamadas, es decir, han aumentado las denuncias de este delito un 85%. 


Nación 07:32 AM

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, destaca una disminución del 32% de homicidios dolosos, de septiembre del 2024 a septiembre del 2025.

Señala que se registraron 27 homicidios dolosos diarios y que es el índice más bajo en los últimos 9 años.

Menciona que en primer lugar con la mayor taza de homicidios es en Guanajuato y en el mes de septiembre, Baja California.

Nación 07:29 AM

Inicia conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.


Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses