Nuevo horizonte para Encinas; va como representante ante la OEA

Detienen en Sinaloa a “Chuki”, piloto aviador del Cártel de Sinaloa; es acusado de tráfico de armas

Suman 20 los muertos bajo custodia del ICE en un año; 6 eran mexicanos

La mañanera de Sheinbaum, 30 de septiembre, minuto a minuto

A 48 horas, sigue la emergencia por anegación en Nezahuacóyotl

Ataques al transporte paralizan a Chilpancingo

Pemex otorga contrato a Grupo Carso; perforará hasta 32 pozos en Ixachi por casi 2 mil mdd

Morena pedirá a FGR crear comisión especial que investigue huachicol fiscal y facturación falsa

Claves de la disputa fiscal por electrolitos orales: impuesto a Electrolit generaría 5 mil mdp, señalan diputados

Diputados modifican reforma a Ley Aduanera; amplían plazo de patente de agentes aduanales hasta 40 años

Falta de luz continúa en Mérida y vecinos realizan bloqueos en reclamo de electricidad tras megapagón

Fuertes lluvias en Jalisco dejan 450 viviendas afectadas y provocan desbordamiento de ríos

Miami. El se intensificó este martes a categoría 1, tras surgir el domingo como tormenta tropical y dejar dos muertos en Cuba, con lo que llevará lluvias a Carolina del Norte pese a no tocar tierra en Estados Unidos, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

Al convertirse en huracán, Imelda estaba a 290 kilómetros (180 millas) al norte de las islas Gran Ábaco, en las Bahamas, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (75 millas por hora) y un desplazamiento hacia el noreste a 11 kilómetros por hora (7 millas por hora).

Su paso cerca detraerá precipitaciones de hasta 100 milímetros (4 pulgadas) la noche del martes en la costa sureste de , donde "esta lluvia podría resultar en inundaciones repentinas y urbanas aisladas", avisó el NHC.

Entre tanto, la fuerza del , que decreció a categoría 2 tras haber alcanzado un nivel 5 el fin de semana, atrajo a Imelda hacia el este, con lo que evitó impactar territorio estadounidense, pero el NHC advirtió de riesgos en las costas.

"Se espera que marejadas y alto oleaje tanto de Humberto como de Imelda produzcan condiciones marinas peligrosas y corrientes marinas a lo largo de gran parte de la de los Estados Unidos durante los próximos días", señaló el centro.

Humberto estaba, en el último aviso, a 440 kilómetros (275 millas) al oeste de las Bermudas, con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora (100 millas).

En Cuba, además de los dos fallecidos, Imelda provocó una acumulación de 25 centímetros de lluvia en Santiago, lo que causó deslaves que incomunicaron a 17 comunidades con más de 24 mil habitantes, mientras que en la vecina provincia Guantánamo más de 18 mil personas desalojaron sus hogares.

Hasta ahora suman nueve ciclones este año en el : los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, y Fernand, de las que Chantal ha sido la única en tocar tierra este año en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) previó una "superior a lo normal", al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.

ss/mcc

