Toluca, Méx.— Hasta el momento son 70 mexiquenses los que han retornado a la entidad desde Estados Unidos, principalmente por las políticas migratorias implementadas en los meses recientes.

“Es un tema lamentable estas redadas ilegales, arbitrarias y contrarias a derechos humanos que se han llevado a cabo. Desde la política nacional y la estatal tenemos una ideología social en donde no es lo correcto llevarlas de esa manera, no es lo justo, pero tampoco tenemos mucho que hacer, sólo ayudarles una vez que son detenidos”, señaló José Pablo Montemayor Camacho, coordinador de Asuntos Internacionales del gobierno del Estado de México.

Detalló en entrevista que estos mexiquenses provienen de California, Chicago, Los Ángeles y Houston, y 65% son originarios principalmente de la zona sur del estado, mientras que 35% restante proviene de municipios como Tlalnepantla y Ecatepec.

En su apoyo, dijo, el gobierno cuenta con un proceso de reinserción, a través de la Secretaría del Trabajo se incorporan a bolsas de trabajo y se vinculan a empresas para que puedan obtener un empleo digno y formal.

