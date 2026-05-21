Metrópoli | 21-05-26 | 14:58 | Actualizada | 21-05-26 | 14:58 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil () activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvia fuerte y posible para esta tarde y noche en toda la Ciudad.

Lo anterior porque se pronostica lluvia de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo entre las 14:45 y las 22:00 horas de este .

Por ello se recomienda a la población portar paraguas o impermeable y no arrojar grasas o basura en el drenaje. Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.

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Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Además, apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

vr/cr

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