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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvia fuerte y posible caída de granizo para esta tarde y noche en toda la Ciudad.
Lo anterior porque se pronostica lluvia de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo entre las 14:45 y las 22:00 horas de este jueves 21 de mayo.
Por ello se recomienda a la población portar paraguas o impermeable y no arrojar grasas o basura en el drenaje. Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.
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Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.
Además, apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
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vr/cr
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