Suman 48 muertos y miles de damnificados por lluvias

Primer informe de actividades de Clara Brugada; sigue aquí el minuto a minuto

Comité de Emergencia en sesión permanente por lluvias, informa Sheinbaum; continúa apoyo a damnificados

Drones con explosivos y minas artesanales; “una práctica que vino para quedarse”, advierte jefe Antibombas de Michoacán

De los foros a los ataques: el discurso incel prende alarmas en México

Raymond toca tierra como ciclón post-tropical; pese a debilitarse provocará intensas lluvias y vientos fuertes en estos estados

Violencia en Guanajuato; asesinan al diseñador Edgar Molina y a un agente de la GN en ataques separados

Lluvias en México dejan muertes, desaparecidos y miles de damnificados; en cifras, la tragedia que mantiene al país en alerta

Migrante cubano enfermo por gusano barrenador pide ayuda a Sheinbaum; busca permiso para llegar a CDMX

Lex Ashton en prisión preventiva tras aplazarse audiencia; Fiscalía definirá su situación jurídica el 16 de octubre

László Krasznahorkai: lirismo de ruina

"Manipular por motivos racistas es un mecanismo de proyectos políticos": Francisco Bethencourt

Beaufort, Carolina del Sur. Un en un bar concurrido en una idílica isla de dejó cuatro personas muertas y al menos 20 heridas, informaron las autoridades.

El tiroteo ocurrió el domingo temprano en Willie's Bar and Grill en la Isla St. Helena, dijeron las autoridades. Una gran multitud estaba en el lugar cuando los policías llegaron y encontraron a varias de bala.

"Múltiples víctimas y corrieron hacia los negocios y propiedades cercanas buscando refugio de los disparos", informó la policía del condado Beaufort en un comunicado en X.

"Este es un incidente trágico y difícil para todos. Pedimos su paciencia mientras continuamos investigando este incidente. Nuestros pensamientos están con todas las y sus seres queridos", decía el comunicado.

Cuatro personas fueron encontradas muertas en el lugar, y al menos otras 20 personas resultaron . Cuatro de los lesionados estaban graves en hospitales de la zona.

No se reveló la identidad de las víctimas.

