Más Información
Comité de Emergencia en sesión permanente por lluvias, informa Sheinbaum; continúa apoyo a damnificados
Drones con explosivos y minas artesanales; “una práctica que vino para quedarse”, advierte jefe Antibombas de Michoacán
Raymond toca tierra como ciclón post-tropical; pese a debilitarse provocará intensas lluvias y vientos fuertes en estos estados
Violencia en Guanajuato; asesinan al diseñador Edgar Molina y a un agente de la GN en ataques separados
Lluvias en México dejan muertes, desaparecidos y miles de damnificados; en cifras, la tragedia que mantiene al país en alerta
Migrante cubano enfermo por gusano barrenador pide ayuda a Sheinbaum; busca permiso para llegar a CDMX
Lex Ashton en prisión preventiva tras aplazarse audiencia; Fiscalía definirá su situación jurídica el 16 de octubre
Beaufort, Carolina del Sur. Un tiroteo en un bar concurrido en una idílica isla de Carolina del Sur dejó cuatro personas muertas y al menos 20 heridas, informaron las autoridades.
El tiroteo ocurrió el domingo temprano en Willie's Bar and Grill en la Isla St. Helena, dijeron las autoridades. Una gran multitud estaba en el lugar cuando los policías llegaron y encontraron a varias personas con heridas de bala.
"Múltiples víctimas y testigos corrieron hacia los negocios y propiedades cercanas buscando refugio de los disparos", informó la policía del condado Beaufort en un comunicado en X.
Lee también Tiroteos en Mississippi dejan al menos 6 muertos; ocurrieron en 2 eventos escolares distintos
"Este es un incidente trágico y difícil para todos. Pedimos su paciencia mientras continuamos investigando este incidente. Nuestros pensamientos están con todas las víctimas y sus seres queridos", decía el comunicado.
Cuatro personas fueron encontradas muertas en el lugar, y al menos otras 20 personas resultaron heridas. Cuatro de los lesionados estaban graves en hospitales de la zona.
No se reveló la identidad de las víctimas.
“En segundos, comenzó la situación”: así narra director tiroteo en la escuela católica de Minneapolis; fue un pesadilla, asegura
ss