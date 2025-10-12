Beaufort, Carolina del Sur. Un tiroteo en un bar concurrido en una idílica isla de Carolina del Sur dejó cuatro personas muertas y al menos 20 heridas, informaron las autoridades.

El tiroteo ocurrió el domingo temprano en Willie's Bar and Grill en la Isla St. Helena, dijeron las autoridades. Una gran multitud estaba en el lugar cuando los policías llegaron y encontraron a varias personas con heridas de bala.

"Múltiples víctimas y testigos corrieron hacia los negocios y propiedades cercanas buscando refugio de los disparos", informó la policía del condado Beaufort en un comunicado en X.

Lee también Tiroteos en Mississippi dejan al menos 6 muertos; ocurrieron en 2 eventos escolares distintos

"Este es un incidente trágico y difícil para todos. Pedimos su paciencia mientras continuamos investigando este incidente. Nuestros pensamientos están con todas las víctimas y sus seres queridos", decía el comunicado.

Cuatro personas fueron encontradas muertas en el lugar, y al menos otras 20 personas resultaron heridas. Cuatro de los lesionados estaban graves en hospitales de la zona.

No se reveló la identidad de las víctimas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss