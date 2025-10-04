Más Información

FOTOS: Continúan enfrentamientos entre manifestantes y agentes en Portland; Trump autoriza envío de 300 soldados a Chicago

Cae "El Chino" presunto homicida de José Jacinto Ponce Alfaro, jefe del Sector Tlatelolco

Sheinbaum: La corrupción no puede tener cabida en nuestras instituciones, debe sancionarse con firmeza; reconoce a secretarios de Marina y Defensa

“Sueño Perro”, una instalación sensorial con la que Alejandro G. Iñárritu celebra 25 años de “Amores perros”

Resultado: México avanza a los Octavos de Final del Mundial Sub-20; Gilberto Mora da la victoria ante Marruecos

Negocios saqueados durante marcha del 2 de octubre continúan cerrados

Un se registró la tarde de este sábado sobre el Eje 1 Norte Mosqueta, dejando un saldo de .

En el accidente estuvieron involucrados tres coches, que circulaban sobre el Eje 1 Norte, casi al cruce con la calle Jesús García, en la .

El conductor de una camioneta habría perdido el control y se impactó contra dos autos compactos que circulaban sobre la avenida.

Tras el arribo de los cuerpos de emergencia se atendieron a seis personas que resultaron lesionadas tras el choque.

Algunos testigos del accidente dañaron la camioneta que impactó a los otros dos vehículos y trataron de golpear al conductor.

dmrr/cr

