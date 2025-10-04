Más Información
Un accidente automovilístico se registró la tarde de este sábado sobre el Eje 1 Norte Mosqueta, dejando un saldo de seis personas lesionadas.
En el accidente estuvieron involucrados tres coches, que circulaban sobre el Eje 1 Norte, casi al cruce con la calle Jesús García, en la colonia Guerrero.
El conductor de una camioneta habría perdido el control y se impactó contra dos autos compactos que circulaban sobre la avenida.
Tras el arribo de los cuerpos de emergencia se atendieron a seis personas que resultaron lesionadas tras el choque.
Algunos testigos del accidente dañaron la camioneta que impactó a los otros dos vehículos y trataron de golpear al conductor.
