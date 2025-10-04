Autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México detuvieron a Williams "N", integrante de un grupo generador de violencia al oriente de la Ciudad de México.

Williams tenía una orden de aprehensión activa por los delitos de asociación delictuosa y ataques a la paz pública, además, al momento de su detención se le aseguraron dos armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El detenido fue ubicado a través de trabajos de investigación a un grupo delictivo que opera en la alcaldía Iztapalapa y que para las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), está relacionado con la distribución de narcóticos, extorsión, despojo, homicidio y robo.

En el lugar se aseguraron dos armas de fuego largas de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas, siete cargadores y varios cartuchos útiles. Foto: Especial.

Mediante las indagatorias se ubicó la zona de movilidad del sospechoso en el municipio de Valle de Chalco, Estado de México.

Policías recabaron los datos de prueba suficientes para que un agente del Ministerio Público solicitara una orden de cateo a un juez de control.

Una vez que el juzgador liberó el mandamiento, personal de la SSC y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como de la Fiscalía de Justicia del Estado de México y de la Guardia Nacional desplegaron un operativo.

La intervención fue en un inmueble de la calle Poniente 21, en la colonia San Miguel Xico, en Chalco, donde se detuvo a Williams "N", de 46 años de edad.

En el lugar se aseguraron dos armas de fuego largas de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas, siete cargadores y varios cartuchos útiles.

Según información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Williams sería el principal colaborador del líder de un grupo criminal asentado en la alcaldía Iztapalapa.

