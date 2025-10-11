Para este sábado 11 de octubre el Servicio Meteorológico Nacional informó que la tormenta tropical Raymond se aproximará al sur de Baja California Sur, donde tocará tierra en el transcurso del día, y lo que provocará lluvias puntales intensas en ese estado y Sonora.

Asimismo, se esperan lluvias muy fuertes en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Simultáneamente, un frente frío ingresará al norte de Baja California reforzando las condiciones para lluvias en el noroeste del territorio nacional.

De igual forma, se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes en el oriente, occidente, centro y sur del país, con puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

En tanto, la onda tropical núm. 37 se desplazará lentamente al sur de la península de Yucatán y continuará interactuando con una vaguada en altura, manteniendo las condiciones para lluvias puntuales fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Clima Valle de México

Para el Valle de México se espera durante el día un cielo medio nublado a nublado en la región. Por la tarde se prevé un ambiente templado con lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y chubascos con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, con posibles descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 18 a 20 °C.

