Al manifestar que "no tiene sustento", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que con el aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a refrescos provoque el cierre de “tienditas” y el aumento del comercio informal.

Al manifestar que reconoce la preocupación que hay en comerciantes por el aumento de este impuesto, la Mandataria federal señaló que el gobierno federal busca con esta medida que se consuman menos refrescos en el país debido a los daños que ocasiona a la salud.

“No, no, no va ocurrir, no tiene sustento. Las bebidas azucaradas se venden en el último rincón del país, y el objetivo -entiendo su preocupación - desde nuestra perspectiva es que se consuma menos.

“¿Por qué queremos que se consuma menos? Porque el exceso de consumo de bebidas azucaradas -está demostrado científicamente- provoca daños a la salud. Entonces hay pláticas con ellos, con Secretaría de Salud y puede seguir habiendo porque deben promoverse pues bebidas más saludables“, dijo.

“¿Se mantiene este impuesto a bebidas azucaradas y sueros orales, Presidenta?", se le insistió.

“Sí“, respondió.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal indicó que con lo que se recaude con este impuesto se destinará para atender diabetes y hipertensión.

Destacó que encuestas muestran que la gran mayoría de los mexicanos consideran que es muy dañino el consumo de refrescos, y que estarían a favor de que se cobre un impuesto más alto a los refrescos como medida para promover la baja en su consumo.

kicp