Comerciantes de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) se manifestaron frente a la Cámara de Diputados contra el aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas azucaradas, saborizadas y cigarros, incremento que afirman afectará directamente sus ventas y a los consumidores.
Comerciantes de la ANPEC se manifestaron contra el aumento del IEPS a bebidas azucaradas y cigarros afuera de la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, el 7 de octubre de 2025. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL
