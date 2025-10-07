Más Información

de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes () se manifestaron frente a la Cámara de Diputados contra el aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios () a bebidas azucaradas, saborizadas y cigarros, incremento que afirman afectará directamente sus ventas y a los consumidores.

Comerciantes de la ANPEC se manifestaron contra el aumento del IEPS a bebidas azucaradas y cigarros afuera de la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, el 7 de octubre de 2025. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Comerciantes de la ANPEC se manifestaron contra el aumento del IEPS a bebidas azucaradas y cigarros afuera de la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, el 7 de octubre de 2025. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Comerciantes de la ANPEC se manifestaron contra el aumento del IEPS a bebidas azucaradas y cigarros afuera de la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, el 7 de octubre de 2025. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Comerciantes de la ANPEC se manifestaron contra el aumento del IEPS a bebidas azucaradas y cigarros afuera de la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, el 7 de octubre de 2025. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

