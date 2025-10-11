Más Información

El alcalde de , Mauricio Tabe llamó a los legisladores de la Cámara de Diputados para que se restituya a los municipios el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y que se detenga, “este a los gobiernos municipales, perjudicando su capacidad de gestión”.

Calificó como absurda la fórmula que usaron para financiar a las recortando presupuesto a los gobiernos municipales cuando había otras fuentes de donde tomarlo, pero prefirieron “pellizcar a los municipios” que, en los últimos dos años, habrán acumulado una pérdida de más de 20 mil millones de pesos que equivalen al 20 % de los recursos del FAIS de un año.

“Hago este llamado enérgico, si hay preocupación, aquí no están afectando a un municipio, se está afectando a todos los municipios del país, se está afectando a toda la gente, es una preocupación diaria que nos plantean todos y yo estoy convencido que una decisión para restituir los recursos municipales no beneficia al gobierno de un color, beneficia a todos los mexicanos y mexicanas en todos los rincones del país, evitemos este retroceso centralista”, dijo.

Durante una Mesa de diálogo sobre gasto federalizado, organizada por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, el también Presidente de la ANAC, indicó que ya no se puede continuar con esa política centralista que afecta a la población.

Tabe, destacó que es muy preocupante que este recorte haga regresar al país al pasado donde la característica era la concentración de recursos y su uso discrecional.

“¿Qué queremos y qué estamos pidiendo?, primero que se restituyan los recursos del FAIS, que se recupere el poder adquisitivo del FAIS, es decir, que por lo menos tenga un ajuste de la inflación y que se quite esa fórmula que se planteó desde el año pasado, de perjudicar a los municipios y de utilizar la causa indígena como un pretexto para concentrar poder y para concentrar recursos”, precisó.

Mauricio Tabe, agregó que esta medida perjudica a la gente de las ciudades y comunidades, ya que se limitan las capacidades de los gobiernos locales para atender baches, caminos rurales, proyectos de electrificación, de drenaje, de recuperación de espacios públicos, de deportivos, entre otras cosas, porque hoy los gobiernos municipales cuentan con menos recursos para responderle a la gente.

Indicó que se pueden encontrar recursos en el presupuesto para poder compensar y restituir la perdida que se ha tenido para este año y que se planea continuar en 2026, “utilizando la causa indígena como un pretexto para distribuir discrecionalmente el recurso público a través de la Secretaría del Bienestar”.

El alcalde de Miguel Hidalgo llamó a los diputados federales a fortalecer las capacidades de gestión de los municipios y servir al pueblo y no al poder.

