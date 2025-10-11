El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que a partir del 1 de enero de 2026, toda la basura deberá ser separada en tres categorías, para fomentar el reciclaje y reducir el número de toneladas que se envían a sitios de disposición final.

Ante ello, también habrá días en específico de la semana, en que los camiones de basura recolectarán cada tipo de residuos.

Primero hay que saber que a partir del próximo la basura deberá separarse en residuos orgánicos, inorgánicos y no reciclables.

Los días lunes y miércoles se recolectarán los residuos inorgánicos reciclables como papel, cartón, vidrio, pet, aluminio y metal.

Los días martes, jueves y sábados, se entregarán al servicio de limpia los residuos orgánicos como son restos de comida o jardinería.

Viernes y domingos, los camiones de la basura se llevarán los residuos no reciclables como son desechos sanitarios, pañales, colillas.

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México el objetivo es que los residuos orgánicos se lleven al compostaje; lo inorgánico reciclable se recicle, y lo inorgánico no reciclable se llevará a rellenos sanitarios.

Actualmente se separa correctamente sólo el 15% de los residuos, mientras que más del 80% terminan en una mala separación y en rellenos sanitarios. Cada día, la infraestructura de la CDMX recibe 8 mil 600 toneladas de residuos.

