Más Información

Limoneros bajo fuego: productores asesinados y extorsiones en aumento en Michoacán

Limoneros bajo fuego: productores asesinados y extorsiones en aumento en Michoacán

Noroña confirma licencia por 12 días en el Senado; viajará a Palestina

Noroña confirma licencia por 12 días en el Senado; viajará a Palestina

Huachicol fiscal será motivo de suspensión en padrón de comercio exterior, advierte Hacienda

Huachicol fiscal será motivo de suspensión en padrón de comercio exterior, advierte Hacienda

Sheinbaum lamenta asesinato de líder limonero en Michoacán; "tiene que haber justicia", dice

Sheinbaum lamenta asesinato de líder limonero en Michoacán; "tiene que haber justicia", dice

Detienen a Rigoberto “N", extorsionador de limoneros presuntamente vinculado con el asesinato de Bernardo Bravo

Detienen a Rigoberto “N", extorsionador de limoneros presuntamente vinculado con el asesinato de Bernardo Bravo

Coinciden Calderón y Jorge Romero; expresidente asiste a informe de Margarita Zavala

Coinciden Calderón y Jorge Romero; expresidente asiste a informe de Margarita Zavala

Sheinbaum reacciona a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel durante sesión; "que la Cámara de Diputados tome sus sanciones"

Sheinbaum reacciona a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel durante sesión; "que la Cámara de Diputados tome sus sanciones"

PT busca instaurar cumpleaños de AMLO como "Día Nacional del Bienestar"; iniciativa es turnada a comisiones en San Lázaro

PT busca instaurar cumpleaños de AMLO como "Día Nacional del Bienestar"; iniciativa es turnada a comisiones en San Lázaro

Vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mil mdp

Vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mil mdp

De la promesa de invertir al desfalco; así opera el pig butchering

De la promesa de invertir al desfalco; así opera el pig butchering

Pemex repara ducto tras derrame de hidrocarburo en Veracruz; fue afectado por las lluvias, dice

Pemex repara ducto tras derrame de hidrocarburo en Veracruz; fue afectado por las lluvias, dice

Lloverá fuerte en 21 estados del país, alerta SMN; se aproxima frente frío en el norte

Lloverá fuerte en 21 estados del país, alerta SMN; se aproxima frente frío en el norte

Nueva York. Los bancos estadounidenses JPMorgan Chase, y Goldman Sachs afrontan dificultades para estructurar un préstamo de 20 mil millones de dólares para y buscan "garantías" de que podrán recuperar su dinero, informó este martes el Wall Street Journal (WSJ).

El periódico, que cita fuentes propias, asegura que los préstamos forman parte del plan de la Administración de Donald Trump para "respaldar las finanzas" del presidente argentino, , e incluyen un "" de divisas por valor de 20 mil millones de dólares con el Departamento del Tesoro y una línea de crédito por la misma cantidad.

Esa línea estaría liderada por los bancos privados mencionados, entre ellos también, que buscan "algún tipo de garantía" de que podrán recuperar su dinero, según las fuentes citadas por el diario.

Lee también

"Los banqueros están a la espera de orientación del sobre qué garantías podría proporcionarles Argentina o si Washington planea respaldar la línea de crédito por su cuenta", agrega el WSJ.

Según el rotativo, aunque los bancos normalmente gestionan este tipo de líneas de rescate por su cuenta, el Tesoro ha estado "controlando el paquete" de manera más amplia, por lo que "los bancos sienten que no pueden actuar sin el respaldo de".

El diario añade que el mecanismo del préstamo aún no se ha finalizado y podría no concretarse si no se resuelve la cuestión de las garantías para los bancos.

Lee también

Por su parte, el secretario del Tesoro de EU, , aseguró este martes que el plan de ayuda para Argentina, que incluye un programa de intercambio de divisas valorado inicialmente en unos 20 mil de dólares, no es un rescate financiero, sino un paquete de "estabilización económica".

Las palabras del secretario del Tesoro llegan después de que voces críticas, incluyendo a los millones de estadounidenses que participaron el pasado fin de semana en protestas contra el Gobierno de , hayan acusado a la actual Administración de aprobar lo que consideran un rescate financiero para un aliado político en un momento marcado por el cierre del Gobierno Federal en EU.

El acuerdo de “swap” de divisas para tratar de estabilizar el peso argentino viene condicionado, según dijo la semana pasada Trump, a un triunfo del partido de Milei, La Libertad Avanza, en las cruciales del próximo 26 de octubre.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Aguinaldo IMSS e ISSSTE 2025: esta es la cantidad exacta que recibirán los pensionados. FECHA. Foto: Adobe / IMSS / ISSSTE

Aguinaldo IMSS e ISSSTE 2025: esta es la cantidad exacta que recibirán los pensionados. FECHA

AFP

Nuevo examen de Ciudadanía de Estados Unidos 2025: Nuevas preguntas, dificultad y qué cambió

Canadá. iStock/ Julia Dorian

¿Esperarías hasta 50 años? Requisitos para obtener la residencia permanente de Canadá por vía humanitaria

Día de Todos los Santos. Foto: iStock/Jose de Jesus Churion

Día de Muertos: ¿Desde cuándo se pone la ofrenda para niños y bebés no nacidos? ¿Qué lleva?

“Tómense vacaciones antes del 29 de octubre”: la inquietante advertencia del científico de Harvard sobre el cometa 3I/ATLAS. Foto iStock / siete solar

“Tómense vacaciones antes del 29 de octubre”: la inquietante advertencia del científico de Harvard sobre el cometa 3I/ATLAS