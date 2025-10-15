Más Información

"Lo quieren regalado, ahí está"; productores de limón de Apatzingán, tiran kilos de esta fruta en protesta por bajos precios

Resultado: México cierra la fecha FIFA con empate ante Ecuador en el estadio Akron

Senado avala reforma a Ley Aduanera; incluyen transitorio para que entre en vigor en 2026 y regresa a San Lázaro

Morena prevé avalar reserva para “matizar” retroactividad; etapas pendientes de juicios se sujetarán a nueva reforma

Cárteles mexicanos ponen precio a agentes del ICE; hasta 50 mil dólares por asesinarlos, advierte Departamento de Seguridad de EU

Senado acuerda desaparecer fideicomiso de más de mil millones de pesos; recursos serán devueltos al gobierno federal

Diputados aprueban en comisiones Ley de Ingresos 2026

"No está bien eso", dice Sheinbaum sobre supuestas despensas de cárteles para damnificados; no hay certeza de videos, dice

AIFA exenta pago de peaje en casetas con tu pase de abordar; conoce a partir de cuándo y la lista completa de autopistas

De la Fuente y Marco Rubio se reunirán en Washington; darán seguimiento a mecanismos de cooperación entre EU y México

Fiscalía de Guerrero detiene a adolescente como presunto coautor del asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón

Es una situación de “terror”, asegura mamá de Carlos Emilio, duranguense que desapareció tras ir al baño de un bar de Mazatlán

Washington.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que la ayuda financiera para Argentina depende del resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre, que determinarán si su homólogo visitante, Javier Milei, puede aprobar reformas económicas difíciles.

La ayuda de 20 mil millones de dólares, mediante un intercambio de divisas, y la compra de pesos argentinos en el mercado son consecuencia del “gran trabajo” que Milei ha llevado a cabo desde que llegó al poder, y no debe ser cuestionado por la oposición, advirtió Trump.

“Nuestras decisiones están sujetas a quién gana las elecciones, porque si un socialista... gana, uno se siente muy diferente sobre si hace la inversión”, explicó Trump antes de un almuerzo de trabajo con Milei y su equipo.

“Tus números en las encuestas son bastante buenos, pero creo que serán mejores después de esto”, dijo Trump. “Si no gana, nos vamos”, añadió en alusión a Milei. Según Trump, Milei “heredó un lío” y consideró que el apoyo de su administración y esta visita a la Casa Blanca ayudará a su popularidad en las encuestas.

Minoritario en el Congreso, el partido de Milei necesita ganar bancas para profundizar sus reformas liberales y asegurar la confianza de los mercados, pero no tiene perspectivas de alcanzar la mayoría.

La línea de socorro que le ha entregado Washington, tras cuatro días de negociaciones la semana pasada, sirvió para “superar este problema de liquidez que tenía Argentina como consecuencia de los ataques políticos que hemos sufrido por nuestros opositores, que no quieren que Argentina vuelva a abrazar las ideas de la libertad”, aseguró Milei.

