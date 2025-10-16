Más Información

Washington. El presidente de Estados Unidos, , planea construir un en una de las entradas a la ciudad de Washington para conmemorar los 250 años de la independencia del país, que se celebrarán el 4 de julio del próximo año.

Una maqueta del monumento lleva varios días sobre su escritorio, pero Trump reveló públicamente sus intenciones el miércoles por la noche, durante una cena de gala en la con donantes que financian la construcción de un nuevo salón de baile en la residencia.

El arco estaría ubicado cerca del Monumento a Lincoln, en el extremo opuesto del puente de Arlington, que sirve como entrada a Washington desde.

"Va a ser realmente hermoso. Creo que será fantástico", declaró Trump durante la cena.

Desde su regreso al poder en enero pasado, Trump ha mostrado su intención de dejar una huella duradera en Washington. Foto: Kent Nishimura / AFP
Desde su regreso al poder en enero pasado, Trump ha mostrado su intención de dejar una huella duradera en Washington. Foto: Kent Nishimura / AFP

Trump busca dejar su huella en este segundo mandato

El presidente, magnate inmobiliario, presentó tres maquetas de distintos tamaños y aseguró que su favorita es la más grande, coronada por una escultura de la diosa romana de la Libertad.

Desde su regreso al poder en enero pasado, Trump ha mostrado su intención de dejar una huella duradera en Washington.

Ha pavimentado el Jardín de Rosas de la , decorado el con adornos dorados y está construyendo en la residencia presidencial un gran salón de baile al estilo de su mansión privada de Mar-a-Lago, en Florida.

Además, ha desplegado la en la capital para combatir la criminalidad en contra de la opinión de las autoridades locales demócratas.

También se autoproclamó director del Centro Kennedy, el teatro nacional de artes escénicas; y ordenó una revisión de los contenidos del Instituto Smithsonian, que administra los principales museos de la ciudad, con el fin de alinearlos con sus ideas políticas.

