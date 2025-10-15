Más Información

Washington. El presidente de Estados Unidos, , declaró este miércoles que está estudiando la posibilidad de llevar a cabo ataques contra el narcotráfico en territorio tras haber hundido en el mar a varias supuestas embarcaciones de traficantes de drogas.

"Sin duda ahora estamos mirando hacia la tierra porque tenemos el mar muy bien bajo control", respondió el mandatario durante una rueda de prensa en el .

Asimismo, Trump confirmó, como ya había adelantado el diario The New York Times, que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela porque, dijo, los líderes de ese país han "vaciado sus cárceles" para enviar a presos a Estados Unidos. También acusó a Caracas de traficar droga hacia territorio estadounidense.

Al ser preguntado por un periodista sobre si autorizó a la CIA a "eliminar" al presidente venezolano, Nicolás Maduro, el estadounidense dijo que sería "ridículo" responder a esa cuestión.

"Creo que Venezuela está sintiendo presión, pero creo que muchos otros países también", apuntó.

El republicano justificó los bombardeos contra varias lanchas en el Caribe al afirmar que las interdicciones de la Guardia Costera “nunca funcionaron”.

Afirmó además que cada una de esas embarcaciones traslada drogas suficientes para que mueran miles de personas de sobredosis: "Es duro pero pierdes a tres personas (supuestos narcotraficantes) y salvas a 25 mil", declaró.

Según publicó The New York Times, Trump habría autorizado a la CIA a realizar operaciones en Venezuela así como en el Caribe, en un incremento de sus acciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro, con miras a derrocarlo.

No obstante, se desconoce aún si la agencia está ya planeando alguna acción o si están concebidas como un plan de contingencia.

Estados Unidos ha atacado durante las últimas semanas a diversas embarcaciones -que Washington asegura transportaban drogas- en costas internacionales cerca de Venezuela, operativos que han costado la vida a aproximadamente una treintena de personas.

La Administración de Trump acusa a Maduro de liderar el Cártel de los Soles, algo que el Gobierno de Caracas rechaza tajantemente y denuncia una campaña de intimidación por parte de Estados Unidos.

