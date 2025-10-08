Washington.— El presidente estadounidense Donald Trump dijo el martes que está abierto a extender el acuerdo de libre comercio con México y Canadá a través de una renegociación o buscando “acuerdos diferentes” en su reunión con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en la Casa Blanca.

La segunda visita de Carney a la Oficina Oval se produce antes de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que se efectuará en 2026, y en un momento en que una de las alianzas más duraderas y amistosas del mundo se ha visto fracturada por la guerra comercial de Trump y sus amenazas de anexión de Canadá.

El acuerdo de libre comercio reformado se promulgó en el primer mandato de Trump, y permite que la mayoría de los bienes canadienses y mexicanos se envíen a EU sin aranceles. Pero el mandatario republicano ha dejado claro desde su regreso al cargo que quiere remodelar la relación, y expresó ambivalencia sobre el proceso, pues piensa que puede mejorar la posición de la Unión Americana.

“Podríamos renegociarlo, y eso sería bueno, o simplemente podemos hacer acuerdos diferentes”, expresó. “Se nos permite hacer acuerdos diferentes si queremos. Podríamos hacer acuerdos mejores para cada país”.

Las declaraciones sugieren que Trump está dispuesto a dejar que persista la incertidumbre sobre el futuro del acuerdo.

Carney llegó a la visita con la esperanza de encontrar alivio ante los aranceles específicos de EU a distintos sectores. Hay temor en Canadá sobre lo que sucederá con el T-MEC, que es crucial para la economía canadiense. Más de tres cuartas partes de las exportaciones de Canadá van a Estados Unidos.

Trump mostró aprecio por Carney, algo que no hizo con el predecesor de éste, Justin Trudeau, pero señaló que había un “conflicto natural” entre los dos países, punto en el que el primer ministro discrepó.

“Queremos que a Canadá le vaya genial”, manifestó Trump. “Pero sabes, hay un punto en el que también queremos el mismo negocio”.

Cuando se le preguntó por qué Estados Unidos y Canadá no han logrado un acuerdo comercial, Trump respondió que es una situación complicada.

Conflicto con Canadá

“Tenemos un conflicto natural”, comentó. “También tenemos amor mutuo”.

Carney se mostró en desacuerdo con la palabra “conflicto”. “Hay áreas donde competimos, y es en esas áreas donde tenemos que llegar a un acuerdo que funcione. Pero hay más áreas donde somos fuertes juntos, y en eso nos enfocamos”.

Las declaraciones de Trump sobre convertir a Canadá en el estado 51 de EU y sus aranceles han hecho que los canadienses sientan una sensación de traición. El martes, al comienzo de sus declaraciones, el estadounidense habló en broma de una “fusión” entre ambos países.

Las relaciones de Washington con el vecino y aliado Canadá están en un punto bajo. “Hemos tenido altibajos, pero este es el punto más bajo en las relaciones que puedo recordar”, comentó Frank McKenna, exembajador canadiense en EU y actual vicepresidente de TD Bank.

Carney ha dicho que el T-MEC es una ventaja para Canadá cuando la Unión Americana cobra por acceder a su mercado.