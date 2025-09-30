Más Información

Nuevo horizonte para Encinas; va como representante ante la OEA

Detienen en Sinaloa a “Chuki”, piloto aviador del Cártel de Sinaloa; es acusado de tráfico de armas

Muere mexicano herido en el tiroteo en oficinas del ICE en Dallas, reporta su familia

La mañanera de Sheinbaum, 30 de septiembre, minuto a minuto

A 48 horas, sigue la emergencia por anegación en Nezahuacóyotl

Ataques al transporte paralizan a Chilpancingo

Pemex otorga contrato a Grupo Carso; perforará hasta 32 pozos en Ixachi por casi 2 mil mdd

Morena pedirá a FGR crear comisión especial que investigue huachicol fiscal y facturación falsa

Claves de la disputa fiscal por electrolitos orales: impuesto a Electrolit generaría 5 mil mdp, señalan diputados

Diputados modifican reforma a Ley Aduanera; amplían plazo de patente de agentes aduanales hasta 40 años

Falta de luz continúa en Mérida y vecinos realizan bloqueos en reclamo de electricidad tras megapagón

Fuertes lluvias en Jalisco dejan 450 viviendas afectadas y provocan desbordamiento de ríos

El presidente declaró que Estados Unidos va a "vigilar" a partir de ahora el paso de droga vía terrestre, después de los ataques contra lanchas presuntamente de narcotraficantes en el Caribe.

"Venezuela ha sido muy peligrosa en lo que se refiere a drogas y a otras cosas. Vamos a ver lo que pasa con Venezuela", declaró a periodistas antes de dirigirse a una reunión inhabitual con toda la cúpula de las fuerzas armadas.

"Teníamos muchas drogas que entraban por el mar", explicó. Actualmente "ya no hay lanchas, no hay lanchas de pescadores, no hay nada", aseguró.

Las fuerzas estadounidenses desplegadas en el Caribe han destruido tres lanchas en sendos ataques que han dejado un saldo de al menos 14 muertos, supuestamente narcotraficantes.

Esos ataques representan una seria escalada respecto a las tareas de decomiso de drogas y detenciones que acostumbraban a realizar barcos de la Guardia Costera estadounidense, con la colaboración de fuerzas de países de la región.

"Ahora vamos a vigilar a los carteles", advirtió Trump. "Vamos a vigilar muy seriamente a los carteles que entren [la droga] por tierra", añadió.

Estados Unidos ha desplegado ocho destructores, con miles de marines a bordo, así como una decena de cazas F-35 en Puerto Rico como parte de su operativo en el Caribe.

Ese despliegue ha sido criticado por Caracas, que ha movilizado a su ejército y a milicias populares ante cualquier eventualidad.

