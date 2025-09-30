Más Información

Nuevo horizonte para Encinas; va como representante ante la OEA

Identifican a dos fallecidos de explosión de pipa en Iztapalapa; Fiscalía de la CDMX localiza a una de las familias

Atentado contra Ciro Gómez Leyva: entre extorsionadores y homicidas, ellos son los detenidos y sentenciados por el caso

Pemex otorga contrato a Grupo Carso; perforará hasta 32 pozos en Ixachi por casi 2 mil mdd

NFL: Tyreek Hill sufre escalofriante lesión en el partido entre los Dolphins de Miami y los Jets de Nueva York

Claves de la disputa fiscal entre diputados y electrolitos orales; impuesto a Electrolit generaría 5 mil mdp, señalan

Diputados modifican reforma a Ley Aduanera; amplían plazo de patente de agentes aduanales hasta 40 años

Reforma a la Ley de Amparo divide opiniones en el Senado; especialistas advierten riesgos y beneficios

Cae “Viejón”, jefe de “La Barredora” en Guanajuato; está vinculado a extorsión y homicidio

Gobierno cancela permisos a dos maquiladoras por importar acero asiático irregularmente

Falta de luz continúa en Mérida; vecinos realizan bloqueos en reclamo de electricidad tras megapagón y fallas de la CFE

"Es la inundación más grave que hemos tenido", advierte Brugada

Washington.— La Casa Blanca publicó este lunes el plan de 20 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza.

Prevé un alto el fuego inmediato en Gaza, la retirada progresiva de las tropas israelíes y la liberación en un plazo de 72 horas de los 48 rehenes, tanto vivos como muertos, que siguen en manos de Hamas. Israel debería liberar a cambio a 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua y a mil 700 gazatíes detenidos tras los atentados cometidos por el grupo islamista el 7 de octubre de 2023.

En caso de que el acuerdo sea aceptado, EU garantiza el envío de toda la ayuda humanitaria necesaria, cuya distribución se haría a través de Naciones Unidas. El plan contempla además el desarme total de Hamas, que quedaría excluido del gobierno de la Franja, y el establecimiento de un gobierno de transición formado por tecnócratas palestinos y expertos internacionales, supervisado por una “Junta de la Paz” presidida por Trump y en la que participaría el exprimer ministro británico Tony Blair, quien saludó “el plan audaz e inteligente” del mandatario estadounidense.

Posteriormente, una Autoridad Palestina reformada sería la encargada de asumir el control de Gaza. El programa descarta la anexión israelí de Gaza, incluye un plan de reconstrucción y desarrollo económico para la Franja, prohíbe los desplazamientos forzosos de los gazatíes y reconoce el derecho al retorno de quienes se marchen voluntariamente. Washington se compromete a mediar en un diálogo entre Israel y los palestinos para “acordar un horizonte político de coexistencia pacífica”, y abre la puerta a que “se den las condiciones” para la futura creación de un Estado palestino, pero no dice que EU reconocería tal Estado.

