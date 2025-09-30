Washington.— La Casa Blanca publicó este lunes el plan de 20 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza.

Prevé un alto el fuego inmediato en Gaza, la retirada progresiva de las tropas israelíes y la liberación en un plazo de 72 horas de los 48 rehenes, tanto vivos como muertos, que siguen en manos de Hamas. Israel debería liberar a cambio a 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua y a mil 700 gazatíes detenidos tras los atentados cometidos por el grupo islamista el 7 de octubre de 2023.

En caso de que el acuerdo sea aceptado, EU garantiza el envío de toda la ayuda humanitaria necesaria, cuya distribución se haría a través de Naciones Unidas. El plan contempla además el desarme total de Hamas, que quedaría excluido del gobierno de la Franja, y el establecimiento de un gobierno de transición formado por tecnócratas palestinos y expertos internacionales, supervisado por una “Junta de la Paz” presidida por Trump y en la que participaría el exprimer ministro británico Tony Blair, quien saludó “el plan audaz e inteligente” del mandatario estadounidense.

Posteriormente, una Autoridad Palestina reformada sería la encargada de asumir el control de Gaza. El programa descarta la anexión israelí de Gaza, incluye un plan de reconstrucción y desarrollo económico para la Franja, prohíbe los desplazamientos forzosos de los gazatíes y reconoce el derecho al retorno de quienes se marchen voluntariamente. Washington se compromete a mediar en un diálogo entre Israel y los palestinos para “acordar un horizonte político de coexistencia pacífica”, y abre la puerta a que “se den las condiciones” para la futura creación de un Estado palestino, pero no dice que EU reconocería tal Estado.