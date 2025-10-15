Más Información

Canciller De la Fuente sostiene encuentro con Marco Rubio en Washington; revisan avances de seguridad fronteriza

Canciller De la Fuente sostiene encuentro con Marco Rubio en Washington; revisan avances de seguridad fronteriza

EU aplicará nueva multa de 5 mil dólares, más de 92 mil pesos, a quienes crucen ilegalmente la frontera

EU aplicará nueva multa de 5 mil dólares, más de 92 mil pesos, a quienes crucen ilegalmente la frontera

Llega al Senado minuta de reforma a Ley de Amparo; se prevé sea aprobada vía fast track

Llega al Senado minuta de reforma a Ley de Amparo; se prevé sea aprobada vía fast track

Trump autoriza a la CIA realizar operaciones encubiertas en Venezuela, revela el New York Times

Trump autoriza a la CIA realizar operaciones encubiertas en Venezuela, revela el New York Times

Trabajadores del SAT bloquean vialidades en CDMX por segundo día consecutivo

Trabajadores del SAT bloquean vialidades en CDMX por segundo día consecutivo

Concanaco pide condonar o suspender pago de servicios e impuestos a comercios afectados por lluvias

Concanaco pide condonar o suspender pago de servicios e impuestos a comercios afectados por lluvias

Marina y Sedena aumentan despliegue de elementos en estados afectados por lluvias; reparten medicinas y despensas

Marina y Sedena aumentan despliegue de elementos en estados afectados por lluvias; reparten medicinas y despensas

Detienen a Nazario Ramírez, principal operador del CJNG en Guadalajara; lo ligan a delitos de extorsión y venta de droga

Detienen a Nazario Ramírez, principal operador del CJNG en Guadalajara; lo ligan a delitos de extorsión y venta de droga

SAT se dice abierto al diálogo con sus trabajadores tras paro de labores

SAT se dice abierto al diálogo con sus trabajadores tras paro de labores

BBVA México se disculpa con usuarios por falla en su sistema y asegura que “fue un problema de fierros”

BBVA México se disculpa con usuarios por falla en su sistema y asegura que “fue un problema de fierros”

Desaparecen dos mujeres en Mazatlán; una de ellas es la buscadora María de los Ángeles Valenzuela

Desaparecen dos mujeres en Mazatlán; una de ellas es la buscadora María de los Ángeles Valenzuela

Sube un peso la tarifa del Mexibús y Mexicable en el Estado de México

Sube un peso la tarifa del Mexibús y Mexicable en el Estado de México

Estados Unidos aplicará una nueva multa de 5 mil dólares, más de 92 mil pesos, a quienes crucen ilegalmente la frontera, informó la embajada estadounidense en México.

David Arizmendi, portavoz de la Embajada de Estados Unidos en México, añadió en un video en X que "si cruzas ilegalmente a Estados Unidos enfrentarás graves consecuencias".

El gobierno estadounidense también informó que a partir de este jueves, el gobierno de aplicará una tarifa de mil dólares a los nuevos beneficiarios del "", un tipo de permiso de residencia temporal concedido especialmente a migrantes por razones urgentes humanitarias, y que ha enfrentado ataques de la administración Trump.

Migrantes que cruzaron el Río Bravo, hacia Estados Unidos, se forman para ser procesados por agentes de la Patrulla Fronteriza, en Eagle Pass, Texas. FOTO: ERIC GAY. AP
Migrantes que cruzaron el Río Bravo, hacia Estados Unidos, se forman para ser procesados por agentes de la Patrulla Fronteriza, en Eagle Pass, Texas. FOTO: ERIC GAY. AP

El gobierno ha tratado de revocar especialmente los programas de "parole" creados para ciudadanos de Haití, Nicaragua y Venezuela, lo que ha elevado el de sus usuarios.

Mientras, los cruces ilegales a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México en el año fiscal 2025 cayeron al nivel anual más bajo desde principios de la década de 1970, en medio de la amplia ofensiva de la administración Trump contra la inmigración ilegal, según muestran las estadísticas federales internas.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos registraron casi 238 mil detenciones de migrantes que cruzaron la frontera sur ilegalmente en el año fiscal 2025, que comenzó en octubre del año pasado y terminó el 30 de septiembre, según datos preliminares del Departamento de Seguridad Nacional, que se informaron en octubre.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP biométrica 2025: Requisitos y el paso a paso para tramitarla tras entrada en vigor el 16 de octubre. Foto: iStock / metamorworks / Renapo

CURP biométrica 2025: Requisitos y el paso a paso para tramitarla tras entrada en vigor el 16 de octubre

Ciudadanía. iStock/ insta_photos

La mayoría de estadounidenses no podría aprobar el examen de ciudadanía: Aquí las preguntas más “difíciles”

Visa de trabajo. Foto: iStock

Adiós a la visa H-1B de $100,000: Conoce la visa TN, tu pase como profesional mexicano a Estados Unidos

Aguinaldo de 30 días: cuándo entra en vigor la nueva ley y cuánto te tocaría cobrar. Foto: Adobe

Aguinaldo de 30 días: cuándo entra en vigor la nueva ley y cuánto te tocaría cobrar

Marcha Zombie CDMX 2025: fecha, hora, ruta y todo sobre el baile de "Thriller" en el desfile más terrorífico del año. Foto Gabriel Pano / El Universal

Marcha Zombie CDMX 2025: fecha, hora, ruta y todo sobre el baile de "Thriller" en el desfile más terrorífico del año