EU aplicará nueva multa de 5 mil dólares, más de 92 mil pesos, a quienes crucen ilegalmente la frontera

Estados Unidos aplicará una nueva multa de 5 mil dólares, más de 92 mil pesos, a quienes crucen ilegalmente la frontera, informó la embajada estadounidense en México.

David Arizmendi, portavoz de la Embajada de Estados Unidos en México, añadió en un video en X que "si cruzas ilegalmente a Estados Unidos enfrentarás graves consecuencias".

El gobierno estadounidense también informó que a partir de este jueves, el gobierno de Estados Unidos aplicará una tarifa de mil dólares a los nuevos beneficiarios del "parole", un tipo de permiso de residencia temporal concedido especialmente a migrantes por razones urgentes humanitarias, y que ha enfrentado ataques de la administración Trump.

Migrantes que cruzaron el Río Bravo, hacia Estados Unidos, se forman para ser procesados por agentes de la Patrulla Fronteriza, en Eagle Pass, Texas. FOTO: ERIC GAY. AP

El gobierno ha tratado de revocar especialmente los programas de "parole" creados para ciudadanos de Haití, Nicaragua y Venezuela, lo que ha elevado el riesgo de deportación de sus usuarios.

Mientras, los cruces ilegales a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México en el año fiscal 2025 cayeron al nivel anual más bajo desde principios de la década de 1970, en medio de la amplia ofensiva de la administración Trump contra la inmigración ilegal, según muestran las estadísticas federales internas.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos registraron casi 238 mil detenciones de migrantes que cruzaron la frontera sur ilegalmente en el año fiscal 2025, que comenzó en octubre del año pasado y terminó el 30 de septiembre, según datos preliminares del Departamento de Seguridad Nacional, que se informaron en octubre.

