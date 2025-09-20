Más Información

Se desploma avioneta en García, Nuevo León; reportan dos personas fallecidas

Sheinbaum anuncia construcción de chocolatera del Bienestar en Tabasco para 2026

Tabasco vive jornada violenta: queman camioneta, arrojan poncha llantas y colocan mantas con amenazas

FOTOS: Venezuela entrega armas a civiles y los capacita para defenderse de EU

Premio Ariel 2025: así se vive la gala más importante de la industria cinematográfica en México

Hugo Aguilar integra a Vidulfo Rosales, exabogado del caso Ayotzinapa, a la Corte con un sueldo de 118 mil pesos

A cuatro meses de accidente, Buque Escuela “Cuauhtémoc” regresa a Nueva York tras pasar pruebas navales

Suman 27 personas fallecidas por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Reportan al menos 250 asesinatos en México durante la semana de fiestas patrias

Luisa Alcalde reconoce "lucha histórica" de AMLO tras lluvia de "ataques" a sus hijos Andy y Gonzalo López Beltrán

Sheinbaum va por industrializar la frontera sur, entre Chiapas y Guatemala

Mundial 2026: Terminó la primera fase para comprar boletos; ¿Qué sigue ahora?

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este sábado que nominará para ser fiscal del Este de Virginia a su exabogada Lindsey Halligan tras el aparente estancamiento de dos casos que lleva esa oficina contra adversarios políticos del mandatario.

En Truth Social, Trump anunció su apuesta por Halligan, actualmente asesora en la Casa Blanca, y dijo que la Fiscalía del Este de Virginia "necesita un fiscal duro" para "mover las cosas" tras la controvertida salida del que hasta ayer era el responsable de esa oficina, el fiscal Erik Siebert.

Siebert, que anunció ayer su dimisión, había recibido presiones de Trump para impulsar investigaciones penales contra la fiscal estatal de Nueva York, Letitia James, y al exdirector del FBI, James Comey, críticos con el presidente, según informó The New York Times.

Trump declaró en su red social que Siebert "mintió a los medios y dijo que no había caso", en alusión a esas investigaciones, y agregó: "No, yo lo despedí y hay un GRAN CASO, y muchos abogados y expertos legales lo dicen", alabando después en el texto a su candidata, Halligan.

Halligan fue una de las abogadas de Trump en el proceso en el que fue imputado por haberse llevado de la Casa Blanca documentos clasificados tras su primer mandato, y que fue desestimado tras su investidura.

James, que ganó el juicio civil contra la Organización Trump por fraude, está siendo investigada sobre una presunta falsificación de documentos financieros que habría hecho para adquirir una propiedad en el estado de Virginia.

Según el Times, el ya exfiscal Siebert, que está bien considerado en el entorno de Trump, investigaba también a Comey por supuestamente mentir bajo juramento, pero había expresado a funcionarios de Justicia sus reticencias sobre esa pesquisa.

