Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea tener este jueves una llamada con su homólogo ruso, , antes de recibir al mandatario ucraniano, , en la Casa Blanca.

Así lo confirmaron fuentes estadounidenses a EFE, aunque no revelaron ni la hora ni los temas a tratar en la conversación.

Está previsto que Zelensky presente el viernes a Trump una nueva estrategia para presionar a Rusia, que se basará principalmente en reforzar el potencial armamentístico de largo alcance de Kiev.

Trump sugirió esta semana la posibilidad de entregar a Ucrania misiles Tomahawk, lo que se ha interpretado como un nuevo giro en la estrategia de la Casa Blanca.

El Kremlin advirtió este jueves, en víspera de la reunión, que el suministro de Tomahawks a Kiev supondría un "nuevo nivel de escalada".

Trump se reunió el pasado 15 de agosto con Putin en Alaska, pero no logró compromisos concretos para un alto el fuego en Ucrania y en las últimas semanas ha vuelto a expresar su frustración con la negativa del líder ruso a detener los combates.

mcc

