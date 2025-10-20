Más Información

Buenos Aires. y suscribieron el lunes un acuerdo de intercambio de divisas por 20 mil millones de dólares que busca ayudar al país sudamericano a estabilizar el mercado financiero a menos de una semana de las elecciones de medio término que marcarán el futuro del gobierno de .

“Este acuerdo forma parte de una estrategia integral que refuerza la política monetaria de la Argentina y fortalece la capacidad del Banco Central para responder ante condiciones que puedan derivar en episodios de volatilidad en los y de capitales”, informó esa autoridad monetaria argentina en un comunicado.

Un es un acuerdo financiero para el intercambio de divisas entre bancos centrales. En la práctica, busca ayudar a Argentina a fortalecer la liquidez de sus divisas y disipar las dudas sobre su capacidad de cumplir con el pago de su abultada .

En los últimos días, ha enviado claras señales de apoyo para calmar a los mercados, sacudidos por una alta volatilidad producto de la incertidumbre en el escenario político a pocos días de las elecciones que serán un test para la gestión de Milei, un economista ultraliberal que llegó al poder a fines de 2023 y que tiene en agenda profundizar sus políticas promercado.

Los inversores temen que el peronismo de centroizquierda gane los comicios y que el oficialismo, que es minoría en ambas cámaras legislativas, no logre imponer un número suficiente de legisladores para avanzar con pendientes.

En la última semana, el Tesoro estadounidense ha comprado pesos por una cifra no revelada, intentando calmar la voracidad de los argentinos por hacerse de dólares, la moneda con la que eligen ahorrar en tiempos de turbulencia económica.

“El objetivo de este acuerdo es contribuir a la de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un sostenible”, indicó el Banco Central argentino.

Estados Unidos ha prometido también una línea de crédito de 20 mil millones de dólares aportados por y fondos de inversión que “estarán más centrados en el mercado de deuda”, anunció el secretario del Tesoro estadounidense, , la semana pasada.

La ayuda expresa la voluntad del presidente de salir al rescate de la tercera economía de América Latina y del único mandatario sudamericano que ha expresado un alineamiento incondicional a sus decisiones.

La víspera, Trump dejó entrever que también podría comprar carne argentina en un intento por para los consumidores estadounidenses.

No obstante, Trump ha condicionado toda ayuda a que su aliado Milei gane las elecciones del próximo domingo.

“Si pierde, no vamos a ser generosos con Argentina”, dijo el mandatario estadounidense el último martes durante una reunión con Milei en la Casa Blanca.

