El presidente Donald Trump anunció un acuerdo con el gigante farmacéutico Pfizer que, según él, hará bajar el precio de algunos medicamentos en Estados Unidos.

El presidente estadounidense no precisó sobre el número de medicamentos incluidos en el acuerdo, pero indicó que el mismo otorga a Pfizer una exención por tres años de los aranceles farmacéuticos recientemente anunciados por Estados Unidos.

