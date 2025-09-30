Más Información

Suman 20 los muertos bajo custodia del ICE en un año; 6 eran mexicanos

"No soy una carga para Morena"; Adán Augusto López asegura tener apoyo de morenistas tras acusaciones

Detienen en Sinaloa a “Chuki”, piloto aviador del Cártel de Sinaloa; es acusado de tráfico de armas

Sheinbaum recibirá a empresarios de EU a quienes Salinas Pliego les debe dinero; empresario responde a mención en la mañanera

A 48 horas, sigue la emergencia por anegación en Nezahuacóyotl

Ataques al transporte paralizan a Chilpancingo

Nuevo horizonte para Encinas; va como representante ante la OEA

Pemex otorga contrato a Grupo Carso; perforará hasta 32 pozos en Ixachi por casi 2 mil mdd

Claves de la disputa fiscal por electrolitos orales: impuesto a Electrolit generaría 5 mil mdp, señalan diputados

Investiga FGR campo de La Luz del Mundo en Michoacán

¿Quién era Miguel de la Mora, estilista de Micky's Hair asesinado la noche del lunes en Polanco?

Fuertes lluvias en Jalisco dejan 450 viviendas afectadas y provocan desbordamiento de ríos

El presidente anunció un acuerdo con el gigante farmacéutico que, según él, hará bajar el precio de algunos medicamentos en Estados Unidos.

El presidente estadounidense no precisó sobre el número de medicamentos incluidos en el acuerdo, pero indicó que el mismo otorga a Pfizer una exención por tres años de los recientemente anunciados por Estados Unidos.

