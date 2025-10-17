Más Información

Álvarez-Buylla evade señalamientos de conflicto de interés; “No tengo idea de qué me hablas…”

Álvarez-Buylla evade señalamientos de conflicto de interés; “No tengo idea de qué me hablas…”

Suman 72 personas fallecidas tras las intensas lluvias en cinco estados del país; hay 48 personas no localizadas

Suman 72 personas fallecidas tras las intensas lluvias en cinco estados del país; hay 48 personas no localizadas

La mañanera de Sheinbaum, 17 de octubre, sigue la transmisión en vivo

La mañanera de Sheinbaum, 17 de octubre, sigue la transmisión en vivo

Reprobados, alumnos en matemáticas y lenguaje

Reprobados, alumnos en matemáticas y lenguaje

Cámara de Diputados aprueba con cambios en lo particular Ley del IEPS; se reduce a la mitad el impuesto a refrescos light

Cámara de Diputados aprueba con cambios en lo particular Ley del IEPS; se reduce a la mitad el impuesto a refrescos light

127 localidades en 5 estados continúan incomunicadas por intensas lluvias; lanzan app para ver avances de rehabilitación

127 localidades en 5 estados continúan incomunicadas por intensas lluvias; lanzan app para ver avances de rehabilitación

Sheinbaum anuncia fecha de entrega de apoyos a damnificados por lluvias; censos de viviendas avanzan

Sheinbaum anuncia fecha de entrega de apoyos a damnificados por lluvias; censos de viviendas avanzan

Publican reforma a Ley de Amparo en el DOF; entra en vigor el 17 de octubre

Publican reforma a Ley de Amparo en el DOF; entra en vigor el 17 de octubre

Aumentarán tarifas de boletos de ingreso a museos y zonas arqueológicas del INAH; extranjeros pagarán el doble que nacionales

Aumentarán tarifas de boletos de ingreso a museos y zonas arqueológicas del INAH; extranjeros pagarán el doble que nacionales

Altagracia Gómez pide a empresarios invertir más en México para alcanzar 25% del PIB en 2026

Altagracia Gómez pide a empresarios invertir más en México para alcanzar 25% del PIB en 2026

Desaparece estudiante de medicina tras salir de clases en Mazatlán, Sinaloa

Desaparece estudiante de medicina tras salir de clases en Mazatlán, Sinaloa

Inundación se lleva el sustento de los naranjeros

Inundación se lleva el sustento de los naranjeros

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que intervino en los mercados para comprar pesos, como parte de su política de apoyo financiero al gobierno de Javier Milei en .

"Ayer (jueves) el Tesoro compró pesos en el 'canje de blue chips' y en el mercado al contado", anunció Bessent en la red X.

"El Tesoro se mantiene en estrecha comunicación con el equipo económico argentino", explicó.

Un "blue chips swap" permite a un inversor comprar un activo extranjero, normalmente depreciado, y luego venderlo en un mercado local a un precio mayor, ganando un beneficio en el intercambio.

Lee también

El presidente Donald Trump saluda al presidente argentino Javier Milei en la Casa Blanca, el martes 14 de octubre de 2025, en Washington. Foto: AP
El presidente Donald Trump saluda al presidente argentino Javier Milei en la Casa Blanca, el martes 14 de octubre de 2025, en Washington. Foto: AP

"El Tesoro se mantiene vigilante en todos los mercados y tenemos la capacidad para actuar con flexibilidad y con fuerza para estabilizar a Argentina", añadió.

El gobierno Trump se muestra decidido a apoyar a Argentina, a la que ha prometido esta semana hasta 40 mil millones de dólares en fondos públicos y privados para hacer frente a las turbulencias de los mercados.

Cae peso argentino pese a anunció de más apoyo por parte de EU

Pese al anuncio del secretario del Tesoro estadounidense, el peso argentino cayó este viernes en la apertura de los mercados de cambios.

Lee también

La moneda argentina que había cerrado el jueves a 1.430 pesos por dólar estadounidense cayó luego del anuncio a 1.465 pesos por billete en medio de la fuerte volatilidad que precede a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, y cuando el gobierno de Javier Milei negocia un millonario paquete de rescate de Estados Unidos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

SAT va por tu aguinaldo 2025 si recibes esta cantidad, te cobrará impuestos. Foto: Canva / SAT

SAT va por tu aguinaldo 2025: si recibes esta cantidad, te cobrará impuestos

Visa láser. iStock/ peterschreiber.media

Los 4 errores por los que te quitan la visa americana de turista, según abogado

CURP biométrica 2025: Requisitos y el paso a paso para tramitarla tras entrada en vigor el 16 de octubre. Foto: iStock / metamorworks / Renapo

CURP biométrica 2025: Requisitos y el paso a paso para tramitarla tras entrada en vigor el 16 de octubre

Equipaje documentado/ iStock/ twinsterphoto

¿Vas a volar a Estados Unidos? No empaques estos artículos en tu maleta documentada

Mientras el cometa 3I/ATLAS intriga al mundo, otro objeto desafía la ciencia: la esfera de Buga caída en Colombia que data de hace más de 12 mil años. Foto: X/JaimeMaussan

Mientras el cometa 3I/ATLAS intriga al mundo, otro objeto desafía la ciencia: la esfera de Buga caída en Colombia que data de hace más de 12 mil años