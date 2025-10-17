El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que intervino en los mercados para comprar pesos, como parte de su política de apoyo financiero al gobierno de Javier Milei en Argentina.

"Ayer (jueves) el Tesoro compró pesos en el 'canje de blue chips' y en el mercado al contado", anunció Bessent en la red X.

"El Tesoro se mantiene en estrecha comunicación con el equipo económico argentino", explicó.

Un "blue chips swap" permite a un inversor comprar un activo extranjero, normalmente depreciado, y luego venderlo en un mercado local a un precio mayor, ganando un beneficio en el intercambio.

El presidente Donald Trump saluda al presidente argentino Javier Milei en la Casa Blanca, el martes 14 de octubre de 2025, en Washington. Foto: AP

"El Tesoro se mantiene vigilante en todos los mercados y tenemos la capacidad para actuar con flexibilidad y con fuerza para estabilizar a Argentina", añadió.

El gobierno Trump se muestra decidido a apoyar a Argentina, a la que ha prometido esta semana hasta 40 mil millones de dólares en fondos públicos y privados para hacer frente a las turbulencias de los mercados.

Cae peso argentino pese a anunció de más apoyo por parte de EU

Pese al anuncio del secretario del Tesoro estadounidense, el peso argentino cayó este viernes en la apertura de los mercados de cambios.

La moneda argentina que había cerrado el jueves a 1.430 pesos por dólar estadounidense cayó luego del anuncio a 1.465 pesos por billete en medio de la fuerte volatilidad que precede a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, y cuando el gobierno de Javier Milei negocia un millonario paquete de rescate de Estados Unidos.

