Más Información
Suman 72 personas fallecidas tras las intensas lluvias en cinco estados del país; hay 48 personas no localizadas
Cámara de Diputados aprueba con cambios en lo particular Ley del IEPS; se reduce a la mitad el impuesto a refrescos light
127 localidades en 5 estados continúan incomunicadas por intensas lluvias; lanzan app para ver avances de rehabilitación
Sheinbaum anuncia fecha de entrega de apoyos a damnificados por lluvias; censos de viviendas avanzan
Aumentarán tarifas de boletos de ingreso a museos y zonas arqueológicas del INAH; extranjeros pagarán el doble que nacionales
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que intervino en los mercados para comprar pesos, como parte de su política de apoyo financiero al gobierno de Javier Milei en Argentina.
"Ayer (jueves) el Tesoro compró pesos en el 'canje de blue chips' y en el mercado al contado", anunció Bessent en la red X.
"El Tesoro se mantiene en estrecha comunicación con el equipo económico argentino", explicó.
Un "blue chips swap" permite a un inversor comprar un activo extranjero, normalmente depreciado, y luego venderlo en un mercado local a un precio mayor, ganando un beneficio en el intercambio.
Lee también EU condiciona la ayuda a Argentina a victoria de Milei
"El Tesoro se mantiene vigilante en todos los mercados y tenemos la capacidad para actuar con flexibilidad y con fuerza para estabilizar a Argentina", añadió.
El gobierno Trump se muestra decidido a apoyar a Argentina, a la que ha prometido esta semana hasta 40 mil millones de dólares en fondos públicos y privados para hacer frente a las turbulencias de los mercados.
Cae peso argentino pese a anunció de más apoyo por parte de EU
Pese al anuncio del secretario del Tesoro estadounidense, el peso argentino cayó este viernes en la apertura de los mercados de cambios.
Lee también EU prepara otra ayuda para Argentina con sector privado por 20 mil millones de dólares
La moneda argentina que había cerrado el jueves a 1.430 pesos por dólar estadounidense cayó luego del anuncio a 1.465 pesos por billete en medio de la fuerte volatilidad que precede a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, y cuando el gobierno de Javier Milei negocia un millonario paquete de rescate de Estados Unidos.
mcc