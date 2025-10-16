Más Información

Diputados avalan aumento al IEPS a refrescos, cigarros, casinos y videojuegos; aplicará impuesto a sueros orales

Diputados avalan aumento al IEPS a refrescos, cigarros, casinos y videojuegos; aplicará impuesto a sueros orales

Fiscalía de CDMX analizará casos que llevaba el abogado David Cohen

Fiscalía de CDMX analizará casos que llevaba el abogado David Cohen

Muere Ace Frehley, legendario exguitarrista de Kiss, a los 74 años; fue desconectado de su soporte vital tras complicaciones de salud

Muere Ace Frehley, legendario exguitarrista de Kiss, a los 74 años; fue desconectado de su soporte vital tras complicaciones de salud

Alertamiento no falló, asegura Nahle; geografía del estado y lluvias intensas colapsaron ríos en Veracruz, dice

Alertamiento no falló, asegura Nahle; geografía del estado y lluvias intensas colapsaron ríos en Veracruz, dice

Operan en Canadá 7 cárteles de AL; Cártel de Sinaloa y CJNG, entre los incluidos

Operan en Canadá 7 cárteles de AL; Cártel de Sinaloa y CJNG, entre los incluidos

Oposición exige investigar a Álvarez-Buylla; ve conflicto de interés con estudio que diseñó obra en su casa

Oposición exige investigar a Álvarez-Buylla; ve conflicto de interés con estudio que diseñó obra en su casa

Mano derecha de Durazo autorizó permiso para empresa vinculada a Los Chapitos

Mano derecha de Durazo autorizó permiso para empresa vinculada a Los Chapitos

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

PAN alista su relanzamiento con marcha partidista; promete "nuevas ideas" sin renunciar a "los mismos valores", aquí los detalles

PAN alista su relanzamiento con marcha partidista; promete "nuevas ideas" sin renunciar a "los mismos valores", aquí los detalles

Se estrella avión privado en municipio de Bath, Michigan; aeronave tenía registro en México

Se estrella avión privado en municipio de Bath, Michigan; aeronave tenía registro en México

Dan de alta a último paciente hospitalizado en el ISSSTE por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Dan de alta a último paciente hospitalizado en el ISSSTE por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

VIDEO Pobladores de Hidalgo utilizan dron para llevar comida a comunidades aisladas

VIDEO Pobladores de Hidalgo utilizan dron para llevar comida a comunidades aisladas

Caracas.- El presidente de Venezuela, , aseguró este jueves que el Gobierno de Donald Trump ordenó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) "acabar" con Venezuela, luego de que el mandatario estadounidense confirmara que autorizó a la institución a que realizara operaciones encubiertas en el país sudamericano.

"El Gobierno de Estados Unidos decide mandar a la CIA para Venezuela. (...) Jamás ningún Gobierno anterior, desde que la CIA existe, dijo públicamente que, a derrocar y acabar a los países", manifestó Maduro en un Congreso nacional de cocineras, transmitido por el canal estatal VTV.

Asimismo, el líder chavista indicó que "por primera vez en la historia" un gobierno en Estados Unidos dice que ha "dado autorización y orden para ir a atacar a un país", pero, añadió, los venezolanos están unidos ante lo que tildó como una "burda y grosera política intervencionista para un cambio de régimen" en Venezuela.

Lee también

"Ellos con su guerra psicológica quieren atemorizar al pueblo, dividir al pueblo, quieren desmoralizar al pueblo, quieren hacerle daño a nuestro país (...). Aquí el pueblo está firmemente unido", expresó.

Maduro aseguró que la CIA ha "conspirado" contra Venezuela durante los últimos 26 años, desde el inicio del Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez -quien asumió el poder en 1999 y murió en marzo de 2013- y también a lo largo de su propia gestión.

En este sentido, señaló que los 10 estadounidenses que Venezuela entregó el pasado julio a Estados Unidos eran "terroristas de la CIA convictos y confesos", en referencia al intercambio que acordó por la liberación de 252 venezolanos que estaban detenidos en El Salvador, a donde llegaron tras ser enviados por el Gobierno de Trump en marzo.

Este miércoles, el Ejecutivo de Maduro manifestó que ve con "extrema alarma" el uso de la CIA como "una amenaza" contra Venezuela, un conjunto de acciones que, dijo, forman parte de "maniobras" que buscan "legitimar una operación" de "cambio de régimen" en el país suramericano.

Trump confirmó ese día, como ya había adelantado el diario The New York Times, que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela porque, dijo, los líderes de ese país han "vaciado sus cárceles" para enviar a presos a Estados Unidos. También acusó a Caracas de traficar droga hacia territorio estadounidense, lo que ha rechazado el Gobierno de Maduro.

El periódico The New York Times reveló que la Administración de Trump autorizó a la CIA a realizar operaciones letales en Venezuela así como en el mar Caribe, en un incremento de sus acciones contra el Gobierno de Maduro con el objetivo de "sacarle del poder".

Lee también

De acuerdo con el diario, que cita como fuentes a funcionarios estadounidenses, la CIA podría tomar acciones encubiertas contra Maduro o su Ejecutivo, ya sea unilateralmente o en conjunto, como parte de una operación militar más amplia.

No obstante, se desconoce aún si la agencia está ya planeando alguna acción o si están concebidas como un plan de contingencia.

El país norteamericano tiene en este momento 10 mil soldados en la región, la mayoría en bases en Puerto Rico, así como un contingente de infantes de Marina en buques de asalto anfibio. En total, cuenta con ocho embarcaciones de guerra y un submarino en el Caribe.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

SAT va por tu aguinaldo 2025 si recibes esta cantidad, te cobrará impuestos. Foto: Canva / SAT

SAT va por tu aguinaldo 2025: si recibes esta cantidad, te cobrará impuestos

Visa láser. iStock/ peterschreiber.media

Los 4 errores por los que te quitan la visa americana de turista, según abogado

CURP biométrica 2025: Requisitos y el paso a paso para tramitarla tras entrada en vigor el 16 de octubre. Foto: iStock / metamorworks / Renapo

CURP biométrica 2025: Requisitos y el paso a paso para tramitarla tras entrada en vigor el 16 de octubre

Equipaje documentado/ iStock/ twinsterphoto

¿Vas a volar a Estados Unidos? No empaques estos artículos en tu maleta documentada

Mientras el cometa 3I/ATLAS intriga al mundo, otro objeto desafía la ciencia: la esfera de Buga caída en Colombia que data de hace más de 12 mil años. Foto: X/JaimeMaussan

Mientras el cometa 3I/ATLAS intriga al mundo, otro objeto desafía la ciencia: la esfera de Buga caída en Colombia que data de hace más de 12 mil años