Más Información

Oposición exige investigar a Álvarez-Buylla por contratos a modo; acusan conflicto de interés con estudio que diseñó obra para su casa

Oposición exige investigar a Álvarez-Buylla por contratos a modo; acusan conflicto de interés con estudio que diseñó obra para su casa

Vicepresidenta de Venezuela ofreció a EU un gobierno sin Nicolás Maduro, reporta Miami Herald

Vicepresidenta de Venezuela ofreció a EU un gobierno sin Nicolás Maduro, reporta Miami Herald

Operan en Canadá 7 cárteles de AL, incluyendo los mexicanos Cártel de Sinaloa, CJNG, Familia Michoacana y Cártel del Golfo

Operan en Canadá 7 cárteles de AL, incluyendo los mexicanos Cártel de Sinaloa, CJNG, Familia Michoacana y Cártel del Golfo

Geografía del estado y lluvias intensas colapsaron ríos de Veracruz, explica Nahle; alertamiento no falló, asegura

Geografía del estado y lluvias intensas colapsaron ríos de Veracruz, explica Nahle; alertamiento no falló, asegura

Vinculan a proceso a Lex Ashton por homicidio de estudiante del CCH Sur

Vinculan a proceso a Lex Ashton por homicidio de estudiante del CCH Sur

Diputados de Morena van por reducción del IEPS a refrescos light; presentarán una reserva

Diputados de Morena van por reducción del IEPS a refrescos light; presentarán una reserva

Mano derecha de Durazo autorizó permiso para empresa vinculada a Los Chapitos

Mano derecha de Durazo autorizó permiso para empresa vinculada a Los Chapitos

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

Sheinbaum rechaza que se limite el acceso a las playas, tras video de alcalde de Tulum; Turismo revisa el tema, dice

Sheinbaum rechaza que se limite el acceso a las playas, tras video de alcalde de Tulum; Turismo revisa el tema, dice

EU revoca visas a políticos y funcionarios mexicanos; conoce quiénes enfrentan la medida

EU revoca visas a políticos y funcionarios mexicanos; conoce quiénes enfrentan la medida

Fiscalía de CDMX analizará casos que llevaba el abogado David Cohen

Fiscalía de CDMX analizará casos que llevaba el abogado David Cohen

Protección Civil reporta 70 personas fallecidas y 72 no localizadas por lluvias; Veracruz e Hidalgo, los más afectados

Protección Civil reporta 70 personas fallecidas y 72 no localizadas por lluvias; Veracruz e Hidalgo, los más afectados

Miami. Varios helicópteros de Operaciones Especiales de Estados Unidos realizaron ejercicios de entrenamiento en los últimos días en aguas próximas a , en medio de un aumento de la tensión entre ambas naciones por el despliegue estadounidense en el Caribe, según informó The Washinton Post.

Los helicópteros de ataque MH-6 Little Bird y MH-60 Black Hawk volaron a principios de octubre a menos de 145 kilómetros de la costa venezolana, cerca de plataformas petroleras y de gas, según imágenes analizadas por el citado medio.

Un funcionario estadounidense informó, bajo condición de anonimato, que las aeronaves realizaban vuelos de entrenamiento en la región, y negó que tuvieran relación con una posible operación militar estadounidense en Venezuela.

Lee también

El despliegue de los helicópteros en la región se une al de otras fuerzas de combate como embarcaciones y aeronaves con las que Estados Unidos dice querer combatir el narcotráfico.

Además, el presidente de Estados Unidos, , autorizó operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Venezuela.

Trump declaró el miércoles que está estudiando la posibilidad de llevar a cabo ataques contra el narcotráfico en territorio venezolano tras haber hundido en el mar a varias supuestas embarcaciones de traficantes de drogas.

Los ataques contra cinco embarcaciones -que Washington asegura que transportaban drogas- en costas internacionales cerca de Venezuela, han costado la vida a aproximadamente una treintena de personas.

La administración de Trump acusa al presidente venezolano, de liderar el Cartel de los Soles, algo que el gobierno de Caracas rechaza y denuncia una campaña de intimidación por parte de Estados Unidos.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

m

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

SAT va por tu aguinaldo 2025 si recibes esta cantidad, te cobrará impuestos. Foto: Canva / SAT

SAT va por tu aguinaldo 2025: si recibes esta cantidad, te cobrará impuestos

CURP biométrica 2025: Requisitos y el paso a paso para tramitarla tras entrada en vigor el 16 de octubre. Foto: iStock / metamorworks / Renapo

CURP biométrica 2025: Requisitos y el paso a paso para tramitarla tras entrada en vigor el 16 de octubre

Ciudadanía. iStock/ insta_photos

La mayoría de estadounidenses no podría aprobar el examen de ciudadanía: Aquí las preguntas más “difíciles”

Visa de trabajo. Foto: iStock

Adiós a la visa H-1B de $100,000: Conoce la visa TN, tu pase como profesional mexicano a Estados Unidos

Marcha Zombie CDMX 2025: fecha, hora, ruta y todo sobre el baile de "Thriller" en el desfile más terrorífico del año. Foto Gabriel Pano / El Universal

Marcha Zombie CDMX 2025: fecha, hora, ruta y todo sobre el baile de "Thriller" en el desfile más terrorífico del año