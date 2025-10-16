Más Información

Protección Civil reporta 70 personas fallecidas y 72 no localizadas por lluvias; Veracruz e Hidalgo, los más afectados

Sheinbaum anuncia que presentará las “corruptelas del Fonden”; acusa que se usaban declaratorias falsas en tiempos electorales

"Lo único que salvamos fue un colchón"; familias de Álamo duermen a la orilla de la carretera en espera de ayuda

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

Escoltas del abogado David Cohen rinden su declaración ante el MP; aseguran "no haberse dado cuenta" que era vigilado

Mano derecha de Durazo autorizó permiso para empresa vinculada a Los Chapitos

Tiene Ramírez Bedolla 62% de aprobación en Michoacán

Sheinbaum rechaza que se limite el acceso a las playas, tras video de alcalde de Tulum; Turismo revisa el tema, dice

"Mis paisanos lloran de coraje, lloramos todos"; Ignacio Morales Lechuga en Con los de Casa ante desastre en Veracruz

Senado aprueba en fast track reformas a Ley de Amparo y turna al Ejecutivo; oposición acusa simulación en retroactividad

Así arrestaron a Donovan "N", segundo detenido por asesinato del abogado David Cohen

Vecinos denuncian paso constante de pipas de gas pese a restricciones en la CDMX

Autoridades en interceptaron 173 kilogramos de , con un valor estimado en 17.3 millones de dólares, que eran transportados en un tráiler presuntamente desde la frontera de México con Estados Unidos, informó este jueves la oficina del gobernador, Ron DeSantis.

El decomiso, ocurrido el 5 de octubre y revelado hoy en un comunicado, se produjo tras un operativo de la Patrulla de Caminos de Florida (FHP, en inglés) y la Agencia Antidrogas federal (), que detectó un "camión semirremolque sospechoso de transportar narcóticos de la frontera México-Texas hacia el sur de Florida".

La Unidad de Interdicción Criminal de la FHP localizó el vehículo mientras viajaba en la carretera Florida Turnpike con dirección al sur, donde los agentes pararon el camión para inspeccionarlo y encontraron una puerta trampa escondida que contenía "múltiples sacos llenos de cocaína", según detalló la nota informativa.

El gobierno de Florida no precisó el número de detenidos, pero aseveró que aprehendió "a los individuos involucrados, incluyendo uno previamente deportado de Estados Unidos" y los transfirió a custodia federal para "mayor investigación y persecución".

"No traigan su veneno a nuestro estado"

"Nuestro mensaje a los traficantes de drogas es claro: no traigan su veneno a nuestro estado", expresó el vicegobernador de Florida, Jay Collins.

Los funcionarios enmarcaron la operación dentro del combate a las drogas en Florida, donde la FHP ha decomisado más de 14 mil kilos de narcóticos ilegales desde 2019, incluyendo 925 kilogramos de cocaína, 23.5 kilos de fentanilo, 14 de heroína, 9 mil 600 de marihuana, y 19 de éxtasis o MDMA.

"Con la frontera sur (de Estados Unidos) cerrada, los carteles del narco trasnacionales ya no pueden simplemente caminar a través de la frontera con armas, drogas y mensajeros humanos", sostuvo Dave Kerner, director ejecutivo del Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos Motorizado (FLHSMV, en inglés).

