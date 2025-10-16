Más Información

El espera que la aplicación de la pueda añadir hasta ocho décimas al crecimiento mundial, al mejorar la productividad, según indicó este jueves la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, en rueda de prensa.

"La IA podrá ser valiosa solo si contribuye al. Hemos hechos nuestras evaluaciones y en nuestra opinión la IA ciertamente contribuirá al crecimiento entre el 0.1% y el 0.8%", dijo Georgieva.

"Este (aumento del crecimiento global) es significativo. Recuerden que estamos atascados en un crecimiento de alrededor del 3% ahora mismo y si extraemos ese tipo de aumento del crecimiento sería algo muy significativo para el mundo", añadió.

Kristalina Georgieva recordó que ahora mismo el 'boom' se centra en milmillonarias inversiones de capital en IA. Foto: IStock

En su rueda de prensa central de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial (BM), Georgieva consideró que la economía global todavía no está experimentando una penetración de la IA que demuestre su aporte al aumento de la productividad y advirtió que en la actualidad la clave es preparar las infraestructuras de cada país para establecerse en esta carrera tecnológica.

Georgieva recordó que ahora mismo el 'boom' se centra en milmillonarias inversiones de capital en IA y "Estados Unidos destaca mucho más" que el resto del mundo, seguido de China.

"El boom de las inversiones en IA está trayendo un optimismo increíble, sobre todo en Estados Unidos", añadió la directora gerente.

El informe de Perspectivas Económicas Mundiales, presentado este martes por el FMI, indicó que ese tipo de inversiones ha compensado la caída y la debilidad en el resto de inversiones en la primera economía mundial y ha empujado las bolsas al alza hasta unos niveles similares a la burbuja de las "puntocom".

