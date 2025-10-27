Más Información

Productores de maíz exigen precio justo; anuncian protestas y rechazan oferta de 6 mil 50 pesos del gobierno

Huracán "Melissa" alcanza categoría 3; se encamina a Jamaica

"Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas", dice Harfuch sobre versión de intento de atentado

Cruz Azul de luto: muerte de aficionado genera ola de mensajes de apoyo en redes

Tras el pádel, Cuauhtémoc Blanco explota; lanza patada en partido amistoso

Abelina López, alcaldesa de Acapulco, defiende collar de 227 mil pesos; “qué culpa tengo yo de que me amen”, dice

Salinas Pliego va ahora a la Corte Interamericana por pago de impuestos; "darnos la mano tiene más validez que un papel firmado"

Salinas Pliego usa TV Azteca para hacer política y mentir, acusa Citlalli Hernández; es “traficante de influencias”, afirma

CFE gana casi 57 mmdp en tercer trimestre; en 2024 perdió 10 mmdp en mismo lapso

¿Quién es el esposo de Inés Gómez Mont, detenido en EU?; a Víctor Álvarez Puga lo acusan de "facturero"

Uber consigue victoria; le dan suspensión definitiva para operar en aeropuertos

Embajador de Cuba advierte “campaña feroz” de EU contra médicos cubanos; pone en riesgo seguridad de miles de personas, dice

Tokio.- La nueva primera ministra de Japón, , anunció este martes, durante una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su intención de nominarlo al Premio Nobel de la Paz, según informó la Casa Blanca.

Takaichi se suma así a la lista de líderes extranjeros aliados del mandatario republicano que han solicitado el galardón para Trump, en reconocimiento a su mediación en diversos conflictos internacionales, incluido el reciente acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza.

Trump había mostrado abiertamente sus aspiraciones a obtener el premio este 2025, pero el galardón acabó en manos de la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Lee también

"La primera ministra japonesa Sanae Takaichi anunció la nominación del presidente para el ", dijo a la prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al concluir el encuentro privado entre Trump y Takaichi en Tokio.

Previamente, durante los comentarios iniciales de la reunión, abiertos a la prensa, la primera ministra conservadora alabó la labor de Trump en el alto el fuego entre Tailandia y Camboya, así como "el logro histórico sin precedentes" obtenido en Medio Oriente.

"El primer ministro (Shinzo) Abe me habló con frecuencia de su diplomacia dinámica", dijo Takaichi, sacando a relucir la buena amistad de la que Trump y el difunto gobernante japonés hicieron gala durante el primer mandato del republicano, quien se dijo "entristecido" por su asesinato.

Lee también

Durante su gira por Asia, Trump estuvo el domingo en Malasia, donde presenció la firma de un "acuerdo histórico" entre Tailandia y Camboya, que mantienen una disputa fronteriza, durante una ceremonia con los líderes de cada país con motivo de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

