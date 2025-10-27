Tokio. La nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, aseguró este martes que quiere "alcanzar una nueva edad de oro" con Estados Unidos durante una reunión con el presidente Donald Trump, quien destacó una alianza "al más alto nivel".

"Me gustaría hacer realidad una nueva edad de oro de la alianza entre Japón y Estados Unidos, en la que ambos países se vuelvan más fuertes y prósperos", afirmó.

"Somos aliados al más alto nivel y es un gran honor estar con usted, especialmente tan pronto en lo que será, creo, uno de los mejores mandatos de primeros ministros", aseguró, por su parte, Trump.

El presidente Trump, quien llegó el lunes a Tokio tras una visita a Malasia, felicitó nuevamente a la japonesa y aseguró que su Administración está "emocionada" por este nuevo capítulo con Tokio.

.@POTUS and Prime Minister @takaichi_sanae sign agreements on strategic investments and critical minerals — ushering in a new Golden Age for the U.S.-Japan alliance 🇺🇸🇯🇵 pic.twitter.com/ohEI9kExtt — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 28, 2025

Japón donará 250 cerezos a Washington

Takaichi, anunció que Japón donará 250 cerezos a la ciudad de Washington con motivo de los festejos del próximo año por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

“Donaremos 250 cerezos a Washington D C. Además, tengo entendido que el 4 de julio del próximo año se lanzarán fuegos artificiales procedentes de Japón, de la prefectura de Akita”, expresó la primera ministra, quien deseó a Estados Unidos una “celebración magnífica”.

Takaichi, aliada ideológica de Trump, hizo este anuncio al inicio de su reunión con el mandatario estadounidense en el Palacio Akasaka, en Tokio, donde el presidente se encuentra como parte de su gira por Asia.

Trump ha señalado que pretende organizar grandes celebraciones el 4 de julio de 2026, fecha en la que se cumplirán 250 años de la independencia de Estados Unidos, e incluso ha manifestado su intención de construir un arco de triunfo en Washington para conmemorar el aniversario.

.@POTUS to Prime Minister @takaichi_sanae: "I have always had a great love of Japan, and a great respect of Japan... anything I can do to help Japan, we will be there. We are an ally at the strongest level." pic.twitter.com/roi25p9qyM — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 28, 2025

La capital estadounidense cuenta con miles de cerezos en flor, la mayoría plantados alrededor de la cuenca Tidal del río Potomac, que cada primavera atraen a miles de turistas cuando alcanzan su punto máximo de floración.

La historia de esta tradición se remonta a 1912, cuando el entonces alcalde de Tokio, Yukio Ozaki, regaló 3.000 cerezos a Washington como símbolo de amistad entre Estados Unidos y Japón.

"Es un gran honor estar con usted tan pronto en lo que será... usted será una de las grandes primeras ministras", dijo Trump a Takaichi y la felicitó por convertirse en la primera mujer líder de Japón.

"Va a hacer un trabajo fantástico y vamos a tener una relación fantástica", afirmó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

