Productores de maíz exigen precio justo; anuncian protestas y rechazan oferta de 6 mil 50 pesos del gobierno

"Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas", dice Harfuch sobre versión de intento de atentado

Tras el pádel, Cuauhtémoc Blanco explota; lanza patada en partido amistoso

Detienen a cuatro por muerte de aficionado del Cruz Azul; su situación jurídica se definirá tras la necropsia, señala Fiscalía

Un canto nuevo en el océano; el sistema que puede escuchar ballenas y buscar submarinos

Salinas Pliego va ahora a la Corte Interamericana por pago de impuestos; "darnos la mano tiene más validez que un papel firmado"

Salinas Pliego usa TV Azteca para hacer política y mentir, acusa Citlalli Hernández; es “traficante de influencias”, afirma

CFE gana casi 57 mmdp en tercer trimestre; en 2024 perdió 10 mmdp en mismo lapso

¿Quién es el esposo de Inés Gómez Mont, detenido en EU?; a Víctor Álvarez Puga lo acusan de "facturero"

Uber consigue victoria; le dan suspensión definitiva para operar en aeropuertos

Embajador de Cuba advierte “campaña feroz” de EU contra médicos cubanos; pone en riesgo seguridad de miles de personas, dice

Llaman a legisladores a abrir debate sobre eutanasia en México; piden marco jurídico para la muerte asistida

Tokio. La nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, aseguró este martes que quiere "alcanzar una nueva edad de oro" con Estados Unidos durante una reunión con el presidente Donald Trump, quien destacó una alianza "al más alto nivel".

"Me gustaría hacer realidad una nueva edad de oro de la alianza entre Japón y Estados Unidos, en la que ambos países se vuelvan más fuertes y prósperos", afirmó.

"Somos aliados al más alto nivel y es un gran honor estar con usted, especialmente tan pronto en lo que será, creo, uno de los mejores mandatos de primeros ministros", aseguró, por su parte, Trump.

El presidente Trump, quien llegó el lunes a Tokio tras una visita a Malasia, felicitó nuevamente a la japonesa y aseguró que su Administración está "emocionada" por este nuevo capítulo con Tokio.

Japón donará 250 cerezos a Washington

Takaichi, anunció que Japón donará 250 cerezos a la ciudad de Washington con motivo de los festejos del próximo año por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

“Donaremos 250 cerezos a Washington D C. Además, tengo entendido que el 4 de julio del próximo año se lanzarán fuegos artificiales procedentes de Japón, de la prefectura de Akita”, expresó la primera ministra, quien deseó a Estados Unidos una “celebración magnífica”.

Takaichi, aliada ideológica de Trump, hizo este anuncio al inicio de su reunión con el mandatario estadounidense en el Palacio Akasaka, en Tokio, donde el presidente se encuentra como parte de su gira por Asia.

Trump ha señalado que pretende organizar grandes celebraciones el 4 de julio de 2026, fecha en la que se cumplirán 250 años de la independencia de Estados Unidos, e incluso ha manifestado su intención de construir un arco de triunfo en Washington para conmemorar el aniversario.

La capital estadounidense cuenta con miles de cerezos en flor, la mayoría plantados alrededor de la cuenca Tidal del río Potomac, que cada primavera atraen a miles de turistas cuando alcanzan su punto máximo de floración.

La historia de esta tradición se remonta a 1912, cuando el entonces alcalde de Tokio, Yukio Ozaki, regaló 3.000 cerezos a Washington como símbolo de amistad entre Estados Unidos y Japón.

"Es un gran honor estar con usted tan pronto en lo que será... usted será una de las grandes primeras ministras", dijo Trump a Takaichi y la felicitó por convertirse en la primera mujer líder de Japón.

"Va a hacer un trabajo fantástico y vamos a tener una relación fantástica", afirmó.

