Niega Sheinbaum acuerdo con Salinas ante pago de impuestos; "sencillamente hoy pueden pagar", dice

Sheinbaum revela diálogo con Trump; hablan sobre comercio y aranceles

La mañanera de Sheinbaum, 27 de octubre, minuto a minuto

Notarias de Adán y amigos, vía para negocios jugosos

Israel levanta estado de emergencia; mantendrá restricciones en el sur del país

"Grupo Salinas falta a la verdad"; Nunca se firmó algún acuerdo en gobierno de AMLO: Félix Arturo Medina, exjefe del SAT

Noroña rompe en llanto al hablar de Palestina; es un pueblo "con derecho a existir", defiende

Ronald Johnson celebra incautación de EU de 400 armas con destino a México; "no llegarán a manos criminales", dice embajador

"Pollitos de colores", la cruel metáfora del narco para niños reclutados desde los 9 años en labores del crimen organizado

Redes de lavado chino, en alianza con los cárteles; criminales usan bancos mexicanos como fachada

"Hacer canciones es un misterio": entrevista a Juana Aguirre

"El colapso ecológico ya está en marcha": entrevista a Flavia Broffoni

El presidente de Estados Unidos, , dijo este lunes que se había sometido a una resonancia magnética en su segundo examen médico del año. Confesó, a la vez, que le “encantaría” optar a un tercer mandato.

El republicano, de 79 años, acudió el 10 de octubre al centro médico Walter Reed, en las afueras de , lo que alimentó las especulaciones sobre su estado de salud.

"Sí, me hice una resonancia magnética. Fue perfecta", dijo Trump a bordo del el lunes. "Les di los resultados completos".

Las resonancias magnéticas se utilizan para diagnosticar una variedad de afecciones, desde , accidentes cerebrovasculares y esclerosis múltiple hasta problemas mucho menos graves como desgarros musculares e inflamaciones.

Trump, la persona de mayor edad en ser investida presidente de, se negó a decir el lunes por qué se había sometido a la prueba.

La no había ofrecido previamente una razón para el segundo chequeo hospitalario de Trump, que se consideró inusual, ya que los presidentes generalmente solo se someten a un examen completo al año.

Desde que regresó al poder en enero, Trump ha aparecido regularmente con moretones en su mano derecha, a veces ocultos con maquillaje. La Casa Blanca aseguró que esto se debía a la aspirina que toma como tratamiento preventivo de .

En julio, el gobierno informó que Trump fue diagnosticado con una condición benigna conocida como insuficiencia venosa crónica, lo que le provoca .

Trump también dijo a los periodistas que "le encantaría" optar a un tercer mandato en la Casa Blanca, algo que prohíbe la Constitución, pero respaldó la idea de que su vicepresidente,, y el secretario de Estado, , formen una candidatura para los comicios de 2028, que en su opinión sería "imparable".

"Me encantaría hacerlo. Tengo mis mejores números (en las encuestas) hasta la fecha. Es tremendo", aseguró el mandatario, quien destacó la fórmula de Vance, como candidato a presidente, y a Rubio, como vicepresidente, para las .

"Creo que si en algún momento formasen un grupo serían imparables", indicó. "No creo que nadie se presentaría contra nosotros".

El responsable de la diplomacia estadounidense, que se encontraba junto al presidente, sonrió al ser propuesto por Trump, pero evitó hacer declaraciones al respecto.

El mandatario fue preguntado después de que , exasesor del presidente, asegurara en una entrevista que ya hay un plan para que Trump pueda estar otro mandato en la Casa Blanca, algo que limita la 22 enmienda de la Constitución.

La Vigesimosegunda Enmienda de la recoge que "ninguna persona podrá ser elegida para el cargo de presidente más de dos veces" y fuera ratificada en 1951 tras los cuatro mandatos que obtuvo el presidente Franklin D. Roosevelt en 1932, 1936, 1940 y 44.

Al ser insistido por un periodista sobre si descartaba finalmente la posibilidad de que hubiera un tercer mandato, que él mismo ha sugerido en varias ocasiones, Trump aseguró que su cuenta con "un gran grupo de personas" para las elecciones de 2028, en cambio, a su juicio, los "no".

El republicano acusó a algunos de los rostros más visibles de los liberales de tener "un bajo".

Algunos simpatizantes de Trump -quien comenzó su segunda presidencia en enero- han sugerido que el magnate republicano podría eludir la Constitución convirtiéndose en vicepresidente y luego volver a ocupar el puesto vacante.

Consultado al respecto, el mandatario dijo que "se le permitiría hacerlo" en los comicios de 2028, pero rechazó la idea.

"No lo haría... Creo que es demasiado ingenioso. No estaría bien", indicó a periodistas a bordo del avión presidencial.

Estas declaraciones llegan después de que el propio Trump, y su entorno, haya dejado algunas pistas que revelan su intención de volver a presentarse, como fotos de una gorra que tiene expuesta en la Casa Blanca en la que se lee "Trump 2028" como la que utilizó en la última .

