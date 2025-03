Nueva York. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta presentarse a las siguientes elecciones nacionales, fijadas para 2028, a pesar de que la Constitución estadounidense no permite sumar más de dos legislaturas y asegura que "hay métodos" para conseguirlo. "No estoy bromeando", aseguró.

"Mucha gente quiere que lo haga (...) Pero, básicamente, les digo que tenemos un largo camino por recorrer, ya saben, es muy pronto aún", afirmó el mandatario en una entrevista telefónica con la cadena NBC.

Enmendar la Constitución para abolir el límite de dos mandatos sería muy difícil, pues requeriría el voto de dos tercios del Congreso o que dos tercios de los estados acordaran convocar una convención constitucional para proponer cambios.

Cuestionado sobre si le gustaría ejercer otro periodo como presidente, Trump respondió: "Me gusta trabajar":

Cualquiera de las dos opciones requeriría la ratificación de tres cuartas partes de los estados.

"Esa es una de las formas", contestó el jefe del Ejecutivo estadounidense cuando se fue preguntando si contemplaba que el vicepresidente JD Vance se postulara y luego le cediera el cargo a él.

Sin concretar qué otras fórmulas más barajaría llegado el caso, Trump concluyó que "también existen otras" maneras de lograr postularse para un tercer mandato.

"No estoy bromeando", dijo Trump, cuando se le pidió una aclaración. "Pero no lo estoy - es demasiado pronto para pensar en ello", añadió.

El presidente se refirió a sus cifras en las encuestas y dijo que "a mucha gente le gustaría que yo" mantuviera el cargo durante un tercer mandato.

Trump ya ha hablado anteriormente sobre la posibilidad de presentarse a un tercer mandato, aunque los republicanos han visto estos comentarios como bromas o como el presidente troleando a sus críticos.

Steve Bannon, aliado de Trump, dijo en una entrevista en News Nation que cree que Trump "se presentará y ganará de nuevo en 2028". Bannon dijo en la misma entrevista que pensaba que "tendremos un par de alternativas" para determinar cómo Trump podría aspirar a un tercer mandato a pesar del máximo de dos mandatos para ocupar la presidencia.

