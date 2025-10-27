Más Información

El Tren México–Toluca ya recorrió tres sexenios; “El Insurgente” por fin se dirige a su estación final

Mega Procesión de Catrinas en la CDMX 2025; sigue aquí el desfile minuto a minuto

Crónica del Gran Premio de México; una fiesta casi completa, con un solo ausente

Milei festeja victoria en las urnas; dice que hoy comienza "la construcción de la Argentina grande"

Döring califica megafarmacia como elefante blanco; denuncia saqueo al erario

Noroña rompe en llanto al hablar de Palestina; es un pueblo “con derecho a existir”, defiende

Ronald Johnson celebra incautación de EU de 400 armas con destino a México; “no llegarán a manos criminales”, dice embajador

"Pollitos de colores", la cruel metáfora del narco para niños reclutados desde los 9 años en labores del crimen organizado

Salinas Pliego busca poner fin a litigios con SAT; solicita monto para pagar en 10 días

Redes de lavado chino, en alianza con los cárteles; criminales usan bancos mexicanos como fachada

“Hacer canciones es un misterio”: entrevista a Juana Aguirre

"El colapso ecológico ya está en marcha": entrevista a Flavia Broffoni

Jerusalén. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció este lunes que, a partir de mañana, queda levantado el que se declaró en el sur del país el 7 de octubre de 2023, cuando lanzó sus ataques contra esta zona, en los que mató a mil 200 personas y secuestró a otras 251.

"He decidido adoptar la recomendación de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y eliminar, por primera vez desde el 7 de octubre, la situación especial en el frente interno", declaró Katz en un comunicado difundido por medios locales.

Añadió que "la decisión refleja la nueva realidad de seguridad en el sur del país, lograda gracias a las acciones decididas y contundentes de nuestras heroicas tropas contra la Hamas durante los últimos dos años".

La orden expira mañana, martes, y ya no habrá una "situación especial" en el sur de , la zona en la que milicianos de las milicias gazatíes con Hamas a la cabeza se infiltraron el 7 de octubre de 2023.

El sur de Israel era la única zona del país en la que todavía permanecía en vigor el estado de emergencia, lo que permitía al Gobierno mantener restricciones de reuniones y mantener cerradas algunas zonas cercanas a por cuestiones de seguridad.

Pese a todo, la normalidad ya se había instalado en esta parte del país desde hace meses. El 90% de los residentes de los Kibutz atacados han regresado a sus hogares, según datos del Gobierno israelí.

La llegada del , en vigor desde el pasado 10 de octubre, también hizo que el Ejército israelí aprobara recientemente la reapertura de la playa de Zikim, la más meridional del país y la más próxima a Gaza, por primera vez desde el inicio de la ofensiva el 7 de octubre de 2023.

