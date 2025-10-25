Más Información

Congelan en el Congreso iniciativas contra el reclutamiento de menores en el narco

Pemex llama a aprovechar los recursos no convencionales

VIDEO Se registra incendio en restaurante cercano al Monumento a la Revolución; reportan 16 personas intoxicadas y 150 evacuadas

Sheinbaum admite "tensiones" para elegir al candidato presidencial de la 4T; AMLO la aconsejó para vivir en Palacio Nacional

¿Cómo es el superportaviones Gerald R. Ford que Trump envió al Caribe?

Vuelven a clases presenciales 182 mil 610 alumnos de escuelas afectadas por lluvias; más de 26 mil siguen en línea

Cae el principal "dronero" de El Botox, en Apatzingán, Michoacán

MC propone la creación de una policía migratoria

Cae el “H4”, hijo del “H2” y capo de los Beltrán Leyva abatido en 2017; fue detenido en operativo del Edomex

Ahora en la Corte suena Marc Anthony en lugar del Himno Nacional; se les barre playlist durante informe de Mónica Soto

Organizaciones vendían agua a sobre precio y sin potabilizarla en el Edomex: FGJEM

Ofrenda de hasta mil pesos para los muertos

El aseguró haber llevado a cabo "un ataque preciso" en el centro de la , contra un miliciano de la Yihad Islámica.

Según el Ejército, este miliciano "planeaba perpetrar un inminente contra las tropas" israelíes, aunque sin aportar pruebas.

El ataque ocurrió en la zona de Nuseirat, al oeste de la conocida como "línea amarilla", es decir, un área de la que se han retirado las tropas israelíes como parte del acuerdo, y donde la población gazatí sí puede estar.

"Las tropas del Ejército del Comando Sur están desplegadas en la zona de conformidad con el acuerdo de alto el fuego y continuarán operando para eliminar cualquier amenaza inmediata", concluye el comunicado del Ejército.

Este sábado se cumplen 15 días desde que entrara en vigor el alto el fuego en una Gaza devastada. En estas dos semanas, Israel ha matado a más de 90 personas y ha dejado heridas a más de 300 personas en nuevos ataques registrados, según las últimas cifras del Ministerio de Sanidad del enclave.

sg/mcc

Programas del Bienestar Noviembre 2025 descubre qué apoyo económico te toca según tu edad. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Programas del Bienestar Noviembre 2025: descubre qué apoyo económico te toca según tu edad

iStock/ nicoletaionescu/Nobilior

Visa americana de turista B1/B2: 10 consejos que podrían “asegurarte” la aprobación

Tutorial Infonavit cómo recibir 160 mil pesos para mejorar tu casa paso a paso y requisitos. Foto: Adobe / Infonavit

Tutorial Infonavit: cómo recibir 160 mil pesos para mejorar tu casa paso a paso y requisitos

Trabajar a Canadá. Foto: iStock

¡Hay trabajo para mexicanos en Canadá! Solicitan encargado de sanitización por $20,800

El misterioso 3IATLAS Experto de Harvard revela 8 señales que apuntan a un origen extraterrestre. Foto: Canva

El misterioso 3I/ATLAS: Experto de Harvard revela 8 señales que apuntan a un origen extraterrestre